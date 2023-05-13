尚穆根：公众信任非理所当然 警方应维护公信力不该沦为政治工具

内政部长兼律政部长尚穆根在警方工作计划研讨会致辞时，再次强调警民信任与合作的重要性。他认为，新加坡警察部队不该沦为政治工具，或成为政客的替罪羊，以免陷入社会分化的漩涡中。他说，相比欧美等发达国家，我国警方在数个民调上仍维持高信任度。

社会如果把警察当成对立的敌人，而不是保护者，这会让警察更难执行任务，特别是在新加坡这样一个多元种族的社会。

内政部长兼律政部长尚穆根认为，新加坡警察部队不该沦为政治工具，或成为政客的替罪羊（scapegoat），以免陷入社会分化的漩涡中，他们应始终保持中立，维护公信力。

尚穆根星期五（5月12日）在新加坡博览中心举办的警方工作计划研讨会致辞时，再次强调警民信任与合作的重要性，并以五大观察要点表明公众信任不是理所应当的。他说，相比欧美等发达国家，我国警方在数个民调上仍维持高信任度。

但回溯其他地区的紧张事件，他提醒警方仍须引以为鉴。“首先，警察不应该，也不可以，成为政治的工具，或是政治领导人的替罪羊。”

美国前总统特朗普2020年败选后，上千名暴乱者手持武器涌入国会山，越过安保肆意破坏，造成超过140名警员受伤、一人死亡，暴徒还擅闯民宅，扰乱国会和盗窃。尚穆根以此为例说，这场骚乱显然是一场无法让人接受的暴力抗议行为。

然而，这起事件今年初却因福克斯新闻转播的画面，突然变调为“和平集会”，一些人还声称逮捕和提控嫌犯带有政治动机，暗指警方撒谎。

“这可能发生在任何国家。在角逐政治权力的过程中，一些人为争取政治筹码，总是可以利用身处社会前线的警察，间接造成损害。我们应试图避免这类情况，支持警方保持中立和独立。”

他也以2019年香港抗议活动为例，指香港当时的社会政治问题未得到解决，因此才在一些群体间埋下了祸根。港警坚守执法，却被批评是偏袒或压迫人民，港警“亚洲最佳”的形象由此一落千丈。

政府若没解决社会断层问题 尚穆根： 警方就得承担秩序责任

尚穆根认为，如果政府没有解决住屋和生活费等问题，依赖警察来恢复法律和程序，那情况会很棘手。

“若政府没有做好本分处理社会断层线的工作，那么警方就要承担这一重任，因为这些社会断层最终都会演变成法律和秩序问题。”

在枪支泛滥的美国，警方执勤时高度警戒，稍有误会双方就可能擦枪走火。尚穆根指出，我国应避免这种情况。“试想想，当你知道有同事被枪杀，不知道处理下个案件时会怎么样，能否安全回家或上班报到，你的心态会是什么？假设外头有400万支枪，对于一个只拥有360万公民人口的国家来说，我认为警员会有截然不同的心态。”

他也说，警员应得到公正的待遇，遇到错误的指责时，也须迅速且坚定地驳斥虚假信息。

尚穆根日前才通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向网络新闻平台The Online Citizen Asia（简称TOCA）和平台总编辑许渊臣发出更正指示，事缘TOCA再次对2021年义顺5道一名老妇未戴口罩遭警员“围堵”的事件，做出虚假指控。

但尚穆根同时指出，警员若犯错也绝不可姑息，所有指控都会被正视调查，如果确有不当行为，警队将率先进行纪律处分。

尚穆根说：“正是这种信任，使我国警方能够防堵罪案，保持低犯罪率，并在罪案发生时解决问题。如果公众信任警察和警方的调查，警方就能更好地执行任务。”