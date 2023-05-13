提高用电安全防火灾 所有1985年前建成住宅 7月起须装漏电断路器

从今年7月1日起，所有在1985年之前建成的住家单位包括政府组屋、私人有地住宅及公寓，都须安装漏电断路器。屋主有两年宽限期安装。当局指出此举可进一步保障住家用电安全，以及防止漏电引发的火患。

漏电断路器（Residual Current Circuit Breaker，简称RCCB）是一种安全装置，一旦检测到家里发生漏电情况，断路器会自动切断电源，以免有人触电受伤。

建屋发展局及能源市场管理局星期五（5月12日）联合发文告指出，自1985年7月起，所有新建房屋都须安装漏电断路器。多年来，许多住所翻新后，电路重新接线时，也已装上漏电断路器，但目前仍有少数在1985年7月前建成的住宅，还在使用原有电路，并未安装漏电断路器。

根据建屋局的抽样调查，1800个在1985年前建成的组屋单位中，不到1%的组屋尚未安装漏电断路器。能源市场管理局会发出通知，要1985年7月前建成的组屋屋主尽快安装这个安全装置。

为了支援低收入家庭，建屋局为1985年及之前建成的一房式和两房式组屋单位安装漏电断路器，所有费用由政府承担。

至于三房式及以上组屋单位，建屋局将致函尚未安装的屋主，分享安装漏电断路器援助计划的详细信息，例如政府会承担最高95%费用。不包括消费税，不同房型的屋主预计要承担25元至62元5角不等的费用，但最终金额要等安装漏电断路器及展开必要的拉电线工程后才能确定。

至于私宅，如果屋主还没安装漏电断路器，能源市场管理局会通知他们。屋主可通过www.go.gov.sg/rccb-lew，寻找持合法执照的电工，自费安装。有任何疑问，可电邮ema_enquiry@ema.gov.sg 或拨打6835 8000询问。

屋主有两年安装宽限期

新规定7月生效后，包括组屋和私宅的所有屋主，将获得两年的安装宽限期。宽限期结束后，能源市场管理局将随机检查，主要对象是在1985年前建成的私宅和特定组屋。任何住家被发现没有安装漏电断路器，屋主会接获书面警告，须在八个星期内安装。

文告提醒，不遵守规定的屋主，可面对最高5000元的罚款。

如果漏电断路器有故障，屋主被查时不会受处罚。屋主应联系持有合法执照电工更换新安全装置。组屋屋主若需要协助确认断路器所在处及进行测试，可联系建屋局。