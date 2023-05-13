蔡厝港测出36.2摄氏度 为本地今年以来最高温

蔡厝港于星期五（5月12日）下午探测到36.2摄氏度的气温，创下本地今年到目前为止的最高温。

新加坡气象署网站显示，星期五下午2时46分于蔡厝港南部地区探测到36.2摄氏度。在此之前，今年最热的一天是4月14日，气象署当时告诉媒体，兀兰当天探测到36.1摄氏度。

本地有气温记录以来，最高气温是在1983年4月17日，登加当时探测到37摄氏度。

气象署本月初发文告指出，5月首两周有多日下午的最高气温会达到34摄氏度，当中有几天会因为少云，气温预料将进一步上升到35摄氏度左右。

天气日趋炎热，学校会及时采取应对措施来保护师生。教育部回复询问时说，学校按照教育部的准则，制定措施来照顾师生的安全与健康。

教育部发言人举例说明，学校会鼓励学生在参加体育活动之前、期间和之后多喝水，以避免和减轻运动导致的热压力；另外，在上午10时30分和下午3时30分之间、当气温和紫外线水平普遍较高时，减少户外的体育活动。

学校也会探讨其他方式来协助学生更好地应对炎热的天气，像是允许学生按照个别情况，穿体育服或学校T恤上课。

教育部发言人强调，将同学校继续密切留意天气，以及照顾师生的健康，尤其是那些较易受高气温影响者。