战术反击车及反无人机系统 提升警方应变能力应对新挑战

三名持枪劫匪闯入购物中心，见人就开枪，公众慌忙逃命，有人中弹倒下，有人大声求救。巡逻警员、反恐紧急应对部队闻讯后迅速赶到，与劫匪驳火展开营救。战术反击车最后压阵攻坚，一举歼灭劫匪。

上述情景是新加坡警察部队星期五（5月12日）在工作计划研讨会上搬演的片段，隶属特别行动指挥中心的战术反击车（Tactical Strike Vehicle）也在演练中初次亮相。

这辆由警察部队和内政科技局联合研发的车辆本月投入使用，装甲车体能承受较大的火力，还配备了防护网、公共广播系统、闪光信号灯、泛光灯和感应摄像头，能在遇到暴乱或枪击案等严重事态时赶赴前线，提升急速部署部队的应变能力。