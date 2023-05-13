战术反击车及反无人机系统 提升警方应变能力应对新挑战 订户 郑智浩 / 联合早报更新 / 更新 / 2023年5月13日 7:29 AM发布 / 发布 / 2023年5月13日 5:00 AM 新加坡警察部队和内政科技局联合研发的战术反击车，能承受较大的火力，也安装了防护网、公共广播系统、闪光信号灯、泛光灯和感应摄像头等配备。（唐家鸿摄） 警方日前安排媒体到乌鲁班丹的保卫指挥处，看巡警如何使用干扰枪，干扰或击落擅闯的无人机。（蔡家增摄）字体大小:小中大三名持枪劫匪闯入购物中心，见人就开枪，公众慌忙逃命，有人中弹倒下，有人大声求救。巡逻警员、反恐紧急应对部队闻讯后迅速赶到，与劫匪驳火展开营救。战术反击车最后压阵攻坚，一举歼灭劫匪。上述情景是新加坡警察部队星期五（5月12日）在工作计划研讨会上搬演的片段，隶属特别行动指挥中心的战术反击车（Tactical Strike Vehicle）也在演练中初次亮相。这辆由警察部队和内政科技局联合研发的车辆本月投入使用，装甲车体能承受较大的火力，还配备了防护网、公共广播系统、闪光信号灯、泛光灯和感应摄像头，能在遇到暴乱或枪击案等严重事态时赶赴前线，提升急速部署部队的应变能力。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 新加坡警察部队 尚穆根 儿随母加入空军部队 亲子关系“亲上加亲” 放飞一批批幼鸟 母女当幼师逾10年