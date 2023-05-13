为400万合约以40万行贿 父女坐牢

为保住400万元物流服务分包合同砸下40多万元贿金，分包商父女齐坐牢。

案情披露，新加坡敦豪供应链（DHL Supply Chain，简称DHL）在2018年承包了利乐包装（Tetra Pak Jurong）公司的几份物流服务合约，但DHL无法应付部分要求，因此通过DHL前高级执行员禤伟建（46岁）的介绍，将工作外包给Likok物流私人有限公司（简称Likok）。

禤伟建在2018年12月与利乐包装前高级物流执行员陈凯彬（33岁），以及Likok前总经理徐炳乾（51岁）共谋，向Likok董事经理索贿，以确保Likok能继续与DHL和利乐包装合作，取得分包合约。

Likok董事经理在接受提议后，于2019年7月至2021年1月间，将40万3370元贿金支付给陈凯彬，再由后者将款项分给禤伟建和徐炳乾。不过，董事经理并不知道受贿者的身份。

在这段期间担任Likok董事经理的共有两人，陈福明（63岁）在2020年3月卸下职务后，由女儿陈旆芬（40岁）接替。两父女参与行贿，各面对两项抵触防止贪污法令的控状。

陈福明星期五（5月12日）被判坐牢12个月，陈旆芬则被判坐牢八个月。禤伟建和徐炳乾早前已被判监加缴付罚金，陈凯彬的案件仍在审理中。

完整报道，请翻阅2023年5月13日的《新明日报》。