人潮退冷冷清清 疫后陷寒冬湿巴刹等待暖流 订户 苏秉苓 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年5月14日 5:00 AM 芬维尔巴刹位于二楼小贩中心的边缘，少人经过，营业的摊位只有水果、蔬菜、冷冻素食和韩食品摊，顾客认为货品不够齐全。（苏秉苓摄） 周末的静山湿巴刹，人流远不如疫情期间的多。（苏秉苓摄） 新跃社科大学商学院市场营销系高级讲师魏捷博士：传统的小商贩仍将是部分年长者及主妇的选择，并不会完全被取代。 何庆华作为第三代鱼贩，却不希望自己的下一代接手鱼摊生意。（苏秉苓摄） 不当教师当小贩，洪国荣坦言幸好有母亲义务帮忙，否则水果摊的收入肯定不足以应付聘请员工的薪金和营业成本。（苏秉苓摄）字体大小:小中大昔日的熙熙攘攘，今时的冷冷清清。曾是你我儿时常去的湿巴刹，随着人流减少，顾客和摊主老龄化，是否会走向没落甚至消失的悲凉命运？这期的《实况报道》，我们走一趟湿巴刹，感受它的湿、冷和热。越来越多本地湿巴刹的生鲜摊位，因生意量及人潮比疫情前至少减少了两三成，选择结束营业或缩短营业时间，较年轻的摊主为增加生意量而添加网上营销。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 私人公寓仍须守共管程序 私人公寓仍须守共管程序