人潮退冷冷清清 疫后陷寒冬湿巴刹等待暖流

昔日的熙熙攘攘，今时的冷冷清清。曾是你我儿时常去的湿巴刹，随着人流减少，顾客和摊主老龄化，是否会走向没落甚至消失的悲凉命运？

这期的《实况报道》，我们走一趟湿巴刹，感受它的湿、冷和热。

越来越多本地湿巴刹的生鲜摊位，因生意量及人潮比疫情前至少减少了两三成，选择结束营业或缩短营业时间，较年轻的摊主为增加生意量而添加网上营销。