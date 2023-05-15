包括肌肉流失行动力退化等 卫生部：本地60岁以上人士 至少三成有身体虚弱风险

本地有至少三成的60岁以上年长者，面临身体日益虚弱的风险，另有5%已经身体虚弱。卫生部的一份政策报告指出，公众目前对虚弱的认知和应对方面有待加强，建议在未来五年让所有年长人士接受评估，需要时可及时护理。

虚弱（Frailty）是一种与衰老相关的综合症状，指的是人们年纪渐长，健康等方面开始退化的情况，或导致病发、残疾和生活质量下降。常见的症状包括肌肉流失、行动能力退化，以及容易疲倦。

卫生部的全国虚弱策略政策报告指出，我国到2030年每四人中就有一人年过65岁，也就是有超过90万名年长人士。调查发现，他们当中至少30%有虚弱症状，5%已经身体虚弱。

所幸，虚弱是可以避免、延缓甚至是逆转的，因此及时检测和治疗至关重要。

卫生部虚弱政策工作小组在评估本地和国际相关发展后认为，本地目前的服务和计划大多是独立运行的。各部门需要协作和整合服务，让患者在不同护理业者之间转诊时更便利，并为虚弱或有虚弱风险的老年人提供更好的连续护理。

建议设全国虚弱政策框架 制定评估检测及治疗准则

为此，报告建议设立一个全国虚弱政策（National Frailty Policy）框架，在评估、检测和治疗三个步骤制定准则和流程。

新框架下，所有年长人士可在社区和基础护理设施接受基本的初步评估，若出现虚弱症状再跟进检测，找出具体的病症。

此外，报告也针对我国医疗社群与看护者目前对虚弱的认知提出建议，包括对虚弱的定义和认知。报告强调，虚弱不只是体能的退化，也涵盖脑力、心理和社交方面。

全国虚弱策略的目标是在未来三到五年内帮助年长人士增强体能、活跃生活，同时帮助看护者更了解相关资讯。报告说，健康SG和幸福老龄化行动计划（Action Plan for Successful Ageing）都是可用以推广的渠道。

此外，全国虚弱策略也设立中长期目标，在未来五年至10年改善虚弱病患的看护转介流程，并最终减少虚弱相关的病发率。

全国虚弱策略将在我国医疗和社区体系中，实施报告所提出的建议，为期五年。