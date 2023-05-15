刘俊和郑凯利虽然从相识到相爱的缘分有些曲折，但兜兜转转后两个有情人还是走到了一起。

从校园到职场，在相识的第11年，刘俊和郑凯利变换了身份，从好朋友变成夫妻，成为一家人。

2012年时，刘俊（30岁，学生）和郑凯利（30岁，会计师）通过同一家中介办理留学手续而相识，一群留学生时常聚在一起吃饭让他们逐渐熟络了起来。

虽然从相识到相爱的缘分有些曲折，但兜兜转转后两个有情人还是走到了一起。上个月，两人在社交媒体上公布婚讯时，收到了数十个共同好友的祝福。其中一人评论说：“有种《我可能不会爱你》里程又青和李大仁的感觉。”

两个人说：“能和最好的好朋友共度余生是一件极其幸运的事。”因为相似的经历，以及生活中许许多多的共同好友，他们因此总有说不完的话题。

性格内向的刘俊说：“她特别阳光，和她在一起让我也变得开朗起来，成为了更好的自己。”

他们二人把注册结婚的日子选在了5月21日，寓意是将“我爱你”写进时间里。

过去一年多，他们重新探索了新加坡那些有许多共同回忆的地方，也一起携手旅行、打卡世界各地的美食和美景。

郑凯利说：“虽然那些回忆都是回不去的青春，但是我把青春里的他留下了，以后就可以带着青春一起走了。”

他们两个人都是长情的人，热爱足球的刘俊喜欢球星梅西已有17年，热爱唱歌的郑凯利喜欢歌手周笔畅也有18年。在一起后，郑凯利陪伴刘俊熬夜看球，见证了梅西世界杯捧杯；刘俊也陪郑凯利听周笔畅的歌，学唱她的歌曲。

对于婚后的蜜月旅行，他们计划一起去欧洲看梅西踢球，一起去中国听周笔畅的演唱会，和相爱的人一起去见彼此爱了整个青春的偶像。