纽顿熟食中心 两人标逾6000元争夺一摊位

纽顿熟食中心上个月有两摊位供招标，其中一摊位吸引两人各以超过6000元投标，当中一人出价6320元，若成功夺标将创下该熟食中心有记录以来最高价。

根据环境局公布的4月份巴刹与熟食中心摊位五名出价最高的投标者名单，前两个最高投标价为6320元和6020元，两投标者都在竞标纽顿熟食中心的同一个熟食摊位。

过去资料显示，纽顿熟食中心此前最高租金价格为5215元。换言之，若这次超过6000元的价格成功夺标，将是该熟食中心自2012年有记录以来的最高价。

纽顿熟食中心今年2月刚完成为期三个月的翻新工程，《新明日报》记者之前访问纽顿小贩公会主席杜德培，他表示该熟食中心度过了最艰难的冠病疫情低潮并盼得旅客逐渐回流，而翻新后在户外用餐区安装的几把巨型低噪音风扇也为食客带来更好的用餐体验。

记者日前走访时，有受访摊贩表示目前人潮未完全回流，租金过高经营起来或将面临挑战。

甜品档口员工李云卿（60岁）表示目前天气热或多或少影响了熟食中心的生意，尤其是傍晚过后的人潮并不太多。

摩登铁板烧摊主黄先生（50岁）指出，大部分摊位租金平均介于4000至5000元，6000元以上的或许还不至于会亏钱但利润应该会很低，小贩料会相当辛苦。

“投标者可能是看准这里在疫情之后人流尤其是游客回流，但目前的生意时高时低，还不太稳定，但至少是比疫情时期好。”

一名摊贩向记者透露，该摊位之前是售卖椰浆饭的，从去年10月关闭至今已经至少半年。

“6000多元的租金是很难但未必不能做，可能要看卖的是什么。”

完整报道，请翻阅2023年5月15日的《新明日报》。