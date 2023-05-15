驾警车重伤电单车骑士 警员监三个月吊牌五年

警车右转时撞上直行的电单车，导致电单车骑士身上多处骨折，遭受创伤性脑损伤，开车的警员星期一（5月15日）判坐牢三个月以及吊销各级驾照五年。

被告朴州恩（26岁）是一名警员，他面对两项抵触交通法令的控状，指他在没有合理考虑其他公路使用者的情况下，右转时撞上直行的电单车，导致电单车骑士重伤，以及车上的两名乘客蒙受轻伤。

被告星期一在庭上承认其中一项控状，余项交由法官下判时一并考量。

这起车祸发生在2020年8月23日晚上10时45分，地点在阿裕尼路和沈氏道的交界处。伤者是44岁的王晓勇。

根据案情，被告当时驾着警车与勿洛警署另外四名回营受训的警员在芽笼进行巡逻。被告在阿裕尼路朝阿裕尼路上段的方向行驶，在抵达交界处时，交通灯显示绿灯，于是他准备右转驶入沈氏道。

与此同时，伤者骑着电单车，在阿裕尼路朝基里玛路的方向行驶，即与被告反方向。被告在右转时，撞上直行的电单车。交通灯在伤者驶过停车线时，才亮起黄灯。因此，伤者有优先行驶权。

伤者脑损伤多处骨折住院六周

事故发生后，被告立刻停车，并和同事下车查看伤者的伤势，同时电召救护车。伤者随后被送往陈笃生医院治疗，住院六周，并拿了147天的住院假。

根据医疗报告，车祸导致伤者创伤性脑损伤、多处颅骨骨折、面部骨折，以及八颗牙齿脱落等，他在出院后到一家私人疗养院休养。

伤者在事故发生后一年内，仍有注意力、短期记忆和睡眠方面的障碍等症状，直到2022年1月21日，才确定没有永久残疾。尽管如此，他在疗养院养病至2022年7月25日才离开，返回中国。

被告律师求情时说，被告在事故发生后一直待在现场给予协助，且事发时也并未超速。

新加坡警察部队答复《联合早报》询问时说，警察部队人员应维持高自律和诚信，对于那些犯法的警员，警方会严厉给予惩罚，包括将他们控上法庭。

事故发生后，警方立刻展开调查并暂停被告的驾照。随着被告被定罪，警察部队将对他采取内部行动。（人名译音）