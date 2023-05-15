洪鼎良癌末腹腔出血不治 验尸官：不幸医疗事故

“咖啡店大王”洪鼎良高烧不退，被诊断肝硬化后进行活组织抽样检验，不料隔天就因腹腔出血而不治。一周后出炉的抽样检验报告显示，洪鼎良当时已经罹患末期淋巴癌，医生研判他只剩少过一年的寿命。

验尸官纳科达早前针对洪鼎良的死因发表研讯结论，裁定这是一起不幸的医疗事故；验尸官认为，无论是为洪鼎良进行抽样检验，或在隔天他情况急转直下时的紧急抢救，院方在整个医疗流程中并无疏漏。

72岁的洪鼎良是金山岭美食集团创办人，他于2021年4月29日晚上10时27分在新加坡中央医院逝世。

调查显示，洪鼎良于4月14日因高烧不退及全血球低下（pancytopenia）到新加坡中央医院接受检查。

中央医院为洪鼎良进行的电脑断层（CT）扫描报告显示，洪鼎良的肝硬化，体内也被验出会提高癌症风险的爱泼斯坦—巴尔病毒（Epstein-Barr virus）。

抽样检验致腹部内出血概率0.7％ 死亡概率0.01％

为找出洪鼎良高烧不退的原因，以及他是否患有癌症，医生向洪鼎良建议进行活组织抽样检验。医生按程序向洪鼎良解释抽样检验的风险，同意书上也注明，抽样检验导致腹部内出血的概率为0.7％，死亡概率则是0.01％。

医生也说，假使洪鼎良不做抽样检验，他还是可以接受保守疗法，但在没有找出病根的情况下，院方很难为他制定适合的医疗计划。

根据医生的评估，洪鼎良当时神志清醒，有能力自行决定是否要抽样检验。洪鼎良于4月26日签下同意书，抽样检验定在4月28日进行。在抽样检验前，医生也分几次为洪鼎良输血，确保他的红血球和血小板量达标。

在进行和完成抽样检验后，洪鼎良没有出现内出血的情况，但为了安全起见，医生还是紧密观察他的状况，包括在完成抽样检验后的首六个小时里，每小时检查他的生命体征及血球量。

4月28日傍晚6时许，洪鼎良转进了普通病房，他当时高烧39.4度，但生命体征稳定，也没有内出血迹象。三个多小时后，洪鼎良的血压一度下跌，但在医护人员的照料下逐渐回稳，而且不再发烧，整体情况算稳定。

到了4月29日凌晨1时57分左右，洪鼎良的情况突然恶化，院方立即将他转到加护病房抢救。

院方通过电脑断层扫描发现洪鼎良腹部及肝脏出血，医生尝试为他止血，却发现其他部位也在不断出血。4月29日晚上10时27分，洪鼎良宣告不治。

抽样检验报告在洪鼎良逝世一周出炉。报告显示，洪鼎良体内有弥漫性大B细胞淋巴瘤（diffused large B-cell lymphoma），而且腹腔也出血。弥漫性大B细胞淋巴瘤是一种侵袭性癌症，洪鼎良被诊断罹患末期淋巴癌。

医生：即使没有内出血 也只剩不到一年寿命

考虑到洪鼎良已经年过70岁，以及他当时的健康状况，医生认为，即使抽样检验没有造成内出血，洪鼎良也只剩少过一年的寿命。

验尸官认为，从向洪鼎良解释抽样检验的风险、确保洪鼎良进行抽样检验前的状态良好，一直到洪鼎良情况恶化后的抢救等，院方的应对都很及时且妥当。

经过研讯，验尸官将此案列为一起不幸的医疗事故，并向洪鼎良的家属表示慰问。

洪鼎良的二儿子洪启强接受《联合早报》访问时说，家人都相信医生已经竭尽所能医治父亲，但父亲的突然离世令大家心痛，也留下不少疑问。

“事情已经过了两年，法官也发表了结论，我们只想把心中的痛放下，让父亲留在记忆里。”