李显龙总理与居住南非新加坡人交流

新加坡在南非有很多朋友，与他们保持联系、增进友谊，加强日益增长的经济联系非常重要。

在南非立法首都开普敦进行三天正式访问的李显龙总理，当地时间星期天（5月14日）傍晚在一场海外新加坡人的招待会上发言时做出以上表示，并指出虽然新加坡和非洲过去的关系没有那么紧密，但非洲其实能给新加坡带来许多发展契机。

他说：“非洲有很多亮点，有很多新的发展，充满了活力。现在也有越来越多的新加坡人到非洲发展业务，一些人来到了之后就决定住下来，在新领域开拓新的道路，创立新的企业。”

出席招待会的有近60名新加坡人，其中大约一半常驻非洲，居住地包括南非、津巴布韦、博茨瓦纳，以及卢旺达。

2010年起就搬到开普敦居住的脚踏车公司负责人张翠芬（41岁）在招待会上受访时介绍，除了开普敦之外，一些新加坡人也住在约翰内斯堡以及伊丽莎白港等南非城市。

张翠芬也是“南非新加坡人”脸书群组负责人之一。她说，旅居南非的新加坡人逐年增加，在冠病疫情前还会举行国庆日、农历新年和开斋节聚会，大家一起下厨以解思乡之愁。

陈玉凤（58岁）自1995年就被南非美丽的风景吸引而到那里创业。她目前是奢侈品零售企业GMT的总裁，是某服装和手表品牌在南非的经销商，在最大城市约翰内斯堡的闹市桑顿（Sandton）区以及开普敦，都设有专卖店。

陈玉凤回忆，她初到南非时，当地的种族隔离政策刚结束不久，被人们视为南非国父的曼德拉也才刚出任首位黑人总统。“很多事情开始改变，过去处于劣势的黑人逐渐开始成为国家的主人翁，这些变化就在我们眼前发生。”

她也介绍，冠病疫情期间人们无法出国旅行，一些南非人改为在国内消费，使得奢侈品零售生意取得超过两倍增长。

陈玉凤认为，到南非闯荡首先须具备胆识，更要付出努力以及亲自盯着生意。她指出，想遥控在南非的生意，或让生意自然发展，是不会成功的。