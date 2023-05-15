早报漫画走进小贩中心 把幽默带入公众日常

来临周末起，《联合早报》漫画将走进你我熟悉的10座邻里小贩中心，让公众在日常中近距离欣赏反映本地生活点滴的漫画，还可看这些漫画“动”起来。

为庆祝创刊100周年，早报将在5月20日至6月25日期间举办“生活百态”线上线下漫画展，展出100幅精选漫画。

以漫画形式展现新加坡生活，一直是华文报的亮点之一。当中有诙谐幽默，也有嬉笑怒骂，这些生活化的选材，以一语双关或一针见血的表现方式，为读者的阅读增添趣味。

华文媒体集团视觉部主任陈聪明说：“漫画像水，会随着年代改变型态，滋润着枯燥的生活。希望华文报漫画的这条长河能持续为读者提供高质量的水，继续在记忆里流淌。”

精挑细选出的100幅漫画都曾经在早报刊登，全部将在线上展示。当中有10幅会走进社区，在麦士威、中峇鲁、武吉知马、东海岸、 达曼裕廊、武吉坎贝拉、榜鹅、宏茂桥、高文，以及金文泰等10座小贩中心展出。

公众可在全国10座小贩中心欣赏反映本地生活点滴的早报漫画。（张进培制图）

这些小贩中心的桌面都会贴上漫画贴纸，食客只要用手机摄像镜头扫描上面的QR码，就可看到这些漫画跃然纸上。

麦士威、中峇鲁、武吉知马、东海岸、 达曼裕廊、武吉坎贝拉、榜鹅、宏茂桥、高文，以及金文泰10座小贩中心的部分桌面将贴上早报漫画贴纸，食客用手机摄像镜头扫码，就可看到漫画跃然纸上。（叶振忠摄）

《联合早报》视觉部副主任（动态设计）叶伟成说，数码化是大势所趋，以动画方式呈现内容也是主流趋势之一。“人们对视觉效果比较敏感，读者不只是读新闻，还会看新闻、感受新闻，好的视觉效果能够抓住人们的注意力。”

公众可浏览早报网线上漫画展

公众也能浏览早报网的线上漫画展欣赏所有100幅漫画，了解绘制这些作品的10名早报漫画作者，并参与投选活动。

负责筹划此次漫画展的高级美术员张进培说，早报有非常丰富的漫画作品和许多优秀的漫画作者。早报90周年庆时，团队曾举办过实体漫画展介绍相关历史，这次的展览在选材上则更生活化。

他说：“我们的责任是把民众的心声用漫画的形式表现出来，用诙谐有趣的方式探讨新的可能。我们希望读者通过回顾这些漫画，唤起过去生活点滴的记忆，从中产生共鸣。”

“生活百态”漫画展无论是线上或线下的展出，均以中英双语呈现。

张进培说：“新加坡是个多元种族国家，我们选择的10座小贩中心有不少是外国游客会光顾的地方，我们希望可以将这些漫画作品介绍给不同种族、不同国家的人，展现新加坡人的日常生活和生活故事。”

“生活百态”漫画展将在来临星期天（5月21日），于榜鹅综合社区中心举行推介仪式。