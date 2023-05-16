65岁男涉在巴士站窃走八旬嬷1200元

柯芷妍

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新明日报

更新 /
更新 / 2023年5月16日 2:44 PM
发布 /
发布 / 2023年5月16日 2:34 PM
男子窃走84岁阿嬷1200元现金，警方到场调查。（受访者提供）
男子窃走84岁阿嬷1200元现金，警方到场调查。（受访者提供）

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光天化日下，65岁男子在巴士站窃走84岁阿嬷1200元现金，事后被警方逮捕。

这起事故发生于本月13日下午约1时，地点是克罗士街上段（Upper Cross St）第34座组屋附近的巴士站。网民Jane Lim197日前在社交媒体TikTok上载一段短视频，指一名84岁的阿嬷被人“抢走”1200元现金。

记者辗转联络上该网民林宝珠（60岁），她受访时透露，84岁阿嬷买了食物后，坐在巴士站休息，一名男子明目张胆打开她的手推车，拿走车中钱包，钱包里手机以及大约1200元现金。

林宝珠说，她认识事主的妹妹，对方提供了视频和信息，让她放上网，希望可以警惕他人。

“发布视频主要是希望老人家注意安全，看管好个人财物，切勿让歹徒有可乘之机。”

根据视频画面，警察在询问受害者情况，当时巴士站有不少人在等车。

原要去存款　没料被盯上

据了解，事发当天，受害者想将1200元现金存入银行，或许是在买面包时被盯上。据悉，这笔现金是弟妹们给予的生活费。

警方受询时证实，警方于当日下午约2时15分接获通报，指克罗士街上段第34座发生偷窃事件，一名65岁男子被捕，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2023年5月16日的《新明日报》。

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