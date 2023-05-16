坠旅游配套骗局 八人失逾6000元

误信“旅行社”在脸书上的优惠配套广告，至少八名顾客付款超过6000元后，行程去不了，退款拿不回，报警处理。

读者詹女士（52岁，销货员）日前向《新明日报》申诉，她在脸书看到一则优惠广告，辗转向旅游公司订了四天三夜的沙巴昆达山旅游配套，岂料对方不断拖延，一直拿不到机票，直到出发当天，才突然说没买机票，事后也索取不回退款。

詹女士受访时说，她在4月份的时候，看中一则旅游促销广告，通过WhatsApp联络了一名自称为Alvin的销售顾问。

“我和朋友两人订购旅游配套，包括机票和酒店住宿，总额达678元。”

通过线上付款后，詹女士提供了自己和朋友的护照资料，让对方处理购买机票的事宜。

“对方说买了机票后，会通过电邮发给我。”

岂料，出发前一个星期，詹女士问对方机票是否已准备好，对方却不断用各种理由搪塞和拖延。“他一直说公司会安排，直到出发当天，我都没有收到任何机票。”

詹女士说，她事后质问该名顾问，对方称没买到机票，会全额退款。“不过，我至今未收到任何退款，也无法联络Alvin。”

她透露，她通过网上发现有至少八名苦主，于是设了一个群组。“我们八个人的损失金额共约6000元，至今分文未获，大家都已经向警方报案。”

警方受询时证实接获报案，案件在调查当中。

完整报道，请翻阅2023年5月16日的《新明日报》。