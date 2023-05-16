在综艺节目中被街舞吸引，当时20岁的魏来下决心要学会嘻哈舞蹈，一开始毫无街舞基础的她每天跳舞长达10小时。短短两年后，她不但担任大学舞团的副主席，还在课余教学生跳街舞。街舞成了她自信的源泉。

“在自己的人生中完成自己想做的事情，不要被年龄所局限，什么时候都可以开始。”

魏来（22岁）2021年初被中国综艺节目《这就是街舞》选手们对街舞纯粹的热爱打动，毫无街舞基础的她突然萌生学习街舞的想法。

不过，20岁从零开始学街舞并不容易。起初，身体动作不如从小学习的舞者让她备受打击。她决定直面问题，努力学习。

为求进步，她每天从舞蹈室的第一节课上到最后一节，经常从中午12时跳到晚上10时。成果也在努力下悄然发生。

“老师每节课会选优秀学生一起跳舞。五六节课后我第一次被老师选中，当时特别惊喜。”

2021年8月，魏来升上新加坡国立大学，并加入所在宿舍的舞团。由于她是舞团中唯一的嘻哈舞者，仅有6个月舞蹈基础的她不得不“临危受命”，在三个月内编舞并带领队伍准备视频汇演。不过，这反倒是让她接触编舞的契机。

“编舞和跳舞很不一样。编舞是一个从无到有的过程，不仅要把想法融入舞蹈，还要传授给别人。一开始我力不从心。但随着一次次尝试，我编舞的速度越来越快，舞蹈和音乐的契合度也不断提升。”

短短两年，她从毫无基础到当上了舞团的副主席，并在校内外逐渐有了自己的街舞学生。她依然充满热爱进修街舞。

魏来说，舞蹈不仅是她在繁忙课业之余释放压力的途径，也让她更加自信。

“我曾认为在很多人前跳舞很恐怖，但后来渐渐学会享受音乐，不断在舞蹈中探索身体的不同部位，生活中也不在乎别人的眼光。”