调查：我国小四生阅读能力全球居首

一项全球学生阅读能力调查显示，新加坡小学四年级学生的阅读能力居全球之首。不过，称“非常喜欢阅读”的本地小四学生比率降至51％，创10年来新低。

2021年度“全球学生阅读能力进展研究”（Progress in International Reading Literacy Study，简称PIRLS）星期二（5月16日）公布调查结果。

这项调查自2001年推出以来，每五年进行一次，旨在了解各个国家或地区小四学童的阅读能力。最新一轮研究涵盖57个国家及地区，中国大陆并没有参加。

本地学生接受英语阅读能力评估

来自本地183所小学的6719名小四生，于2020年10月至11月参与这项测试阅读能力的研究。这项调查在评估时，采用的是个别国家及地区的主要教学媒介语。新加坡学生接受的是英语阅读能力的评估。

评估方式包括看互动的数码阅读篇章后回答问题，以评估学生在信息时代中的阅读、解释和分析网络信息的能力。

调查结果显示，新加坡学生的整体表现最佳，以587分的平均分数位居榜首，第二名和第三名分别是爱尔兰（577分）和香港（573分）。

2021年度“全球学生阅读能力进展研究”中排行前20名教育体系。

新加坡首次登榜首

这是我国首次登上榜首，2016年我国学生排名第二，2011年排名第四。

教育部星期二发布文告指出，尽管冠病疫情扰乱学习和生活，但我国学生的阅读能力平均分数从2016年的576分，提高至2021年的587分。我国也是自2001年调查展开以来，唯一在过去20年持续进步的教育体系。

在这次测试中，本地学生的基础阅读能力得分为584，国际平均分数是502；高级阅读能力分数达591分，国际平均分数为503分。

我国在“全球学生阅读能力进展研究”的平均分数趋势。

教育部说，新加坡取得佳绩的因素包括过去20年完善英文教学课程、为需要额外阅读支持的学生推出学习计划，以及学校和教师为确保学生在疫情期间能够持续有效学习所付出的努力。

超过三分之一（35％）的本地学生阅读达到调查四个层级中的最高评级（Advanced），显示对阅读有难度的文章和展示高阶思维技能方面的高能力。获最高评级的国际中位数是7％。

本地阅读能力最低的10％的学生所获得的最高分数，在调查中的教育体系里也是得分最高的。

尽管人们担心疫情会对社会经济地位较低家庭孩童的学习影响更大，但调查发现，新加坡学生不论来自高低层家庭，阅读成绩差距在最近两次调查年间并未扩大。

另外，84％的本地小四生称对阅读能力有信心，高出国际平均水平的78％。

本地学生阅读兴趣降低

不过，喜欢阅读的本地学生却进一步减少，称非常喜欢阅读的学生比率在2021年下降至51％，是10年来新低，这一比例在2016年和2011年分别为55％和60％。父母认为孩子非常喜欢阅读的比率，也分别从之前的53％和60％，下降至2021年的48％。

教育部说，阅读兴趣下降并非新加坡独有的现象，这可能是因为过去10年其他形式的娱乐和内容格式，如社交媒体的迅速发展所造成的。

教育部教育总司长刘慧丽说，建立浓厚的阅读文化必须靠全体社会努力。“教育部将继续与学校、家长和社区紧密合作，使我们的学生具备未来所需的技能和能力。”

教育部长陈振声星期二在脸书贴文，表扬学生在疫情期间坚持学习和阅读，也感激教师在学校转为线上学习时调整教学方法，让教学得以继续。