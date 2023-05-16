百胜楼书展望传递书香

为期10天的百胜楼书展于5月26日至6月4日举行，八家书商将设立九个独立书摊，并为举办活动精心搭建了舞台。届时中区市长潘丽萍也将出席。

配合首届城市阅读节，百胜楼书商自发组织书展，希望通过各式书籍和知识分享，传递文字的力量。

为期10天的百胜楼书展于5月26日至6月4日举行，八家书商将设立九个独立书摊，并为举办活动精心搭建了舞台。届时中区市长潘丽萍也将出席。

主办方邀请了身处不同行业，拥有不同专长的作家和学者举办讲座，进行最新的资讯和知识分享，其中包括黄锦耀律师、宏观投资经理人黄达等。

拥有多年投行从业经验的香港科技大学兼任副教授沈文才也将到场分享他有关职场的新书，主题包括如何应对挑战、如何增强影响力和打造个人品牌等，为年轻人带来许多有建设性的建议。

书展现场还将为六岁至12岁的儿童举办绘画比赛，并开展儿童图书故事会。绘画比赛的创作主题为“我最喜欢的一本书”。

卓志豪现场展示水墨画技 培养孩子传统文化兴趣

南洋理工大学孔子学院水墨画课导师卓志豪将现场，为孩子展示精湛的水墨画技，培养他们对传统文化的兴趣。

谈及现今出版业面临的纸质书读者流失困境，百胜楼商联会主席王雅凉受访时坦言，许多书商正在积极地应对当下的新趋势，有的采用线上线下双管齐下的策略进行销售，有的还通过运营社交媒体来扩大自身影响力。

百胜楼书展举行期间，为回馈忠实读者，现场书籍均有20%到30%的折扣。

参展商之一友谊书斋经理宋恩玲指出：“实体书店所带来的体验感，比如纸张的触感、翻页的声响、书本的气息和线下书店营造出的氛围，是便捷的电子书无法替代的。”

新加坡全国商联总会秘书长赖承毅也持相似观点。“在平面电脑上点击、下单买书、滑动电子文字；和在书展上亲手翻开并阅读铅印文字，斟酌挑选，感受真的很不一样。”

同为参展商的友联书局董事经理马晓敏认为，越是在快节奏，信息过载的现代社会，静下心来，沉浸在深度阅读和思考里的体验就越珍贵，越需要被推广。

马晓敏说，尤其是新加坡的年轻一代都生活在物质相对富足的环境里，书籍更多是为他们带来自我提升的空间，以及精神层面的追求与成长。“希望书展能起到抛砖引玉的作用，在为百胜楼吸引更多人流量之上，还能引导大家更多地阅读各类书籍。”

参展的书商除了友谊书斋、友联书局外，还包括玲子传媒、焦点出版社、亚太图书、季风带马来西亚、永新书局和Fables书局。

拥有37年历史的新加坡书展今年更名为城市阅读节，改变以往在一个定点主办书展和讲座的方式，把焦点集中在推广阅读，以更灵活的形式与国家图书馆、滨海艺术中心等伙伴合作，呈献多场精彩讲座与活动。