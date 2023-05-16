李总理：新加坡乐与南非成为发展伙伴

南非是非洲大陆最大的经济体之一，也是二十国集团成员，新加坡非常高兴能够成为南非的发展伙伴，接下来两国可在加强互联互通方面，展开更多合作。

当地时间星期二（5月16日）下午，李显龙总理到访南非立法首都开普敦，南非总统拉马福萨在官邸图因休斯（Tuynhuys）举行正式欢迎仪式，迎接李总理。两人过后举行联合记者会。

拉马福萨以红地毯和19响礼炮的高规格礼仪迎接李总理，并陪同李总理检阅仪仗队。

李总理在联合记者会上指出，南非是新加坡在撒哈拉以南的非洲地区合作范围最广泛的伙伴，这个伙伴关系以坚实的经济联系作为基础。他说，新南双边贸易自从2018年以来已经增长超过六成，在南非的投资累计近10亿元。在南非的新加坡企业，业务范围包括农业贸易、城市解决方案、旅店、制造、港口与物流，以及创新科技领域。

配合李总理出访，一个由17家新加坡企业组成的代表团也抵达南非考察。李总理说：“这些企业对于在南非寻找商机，以及与同行建立长期伙伴关系感兴趣，我也期待记者会结束后，与总统先生一起参加商界圆桌讨论会。”

李总理认为，在加强两国之间的互联互通方面，新加坡和南非可以做得更多，比如有更多航班服务、更多贸易与投资、更多数码联系，以及更多的民间交流。

李显龙总理星期二到曾经关押南非首名黑人总统曼德拉18年的罗本岛参观时，走进曼德拉的单人囚室。他在脸书贴文说，亲眼目睹这个场景，并再次想象曼德拉与其他自由斗士的牺牲，让人深深感动。（通讯及新闻部提供）

新加坡和南非星期二签署两项谅解备忘录，在人力资源发展和资讯通信业展开合作。

李总理：期待在传染病方面与南非有更多合作

李总理在回答记者提问时说，南非在医学研究和如何应对传染病方面非常有经验，新加坡期待在这个领域与南非进行更多的合作。冠病疫情期间，新加坡非常密切地留意南非的经验，也同当地专家保持联系。奥密克戎变种毒株就是首先在南非发现的。李总理说：“我们从南非科学家以及医疗当局公布的资料当中学到很多。”

李总理在发言中回顾新加坡和南非邦交的历史。1992年，建国总理李光耀访问南非，隔年两国就建立正式的外交关系。南非首名黑人总统曼德拉1997年访问新加坡。新加坡植物园入口处一棵巨型可乐果树（Giant Cola Tree），当时被指定为纪念曼德拉总统到访的树木，这棵树的种子比曼德拉访新早15年从非洲大陆被带到新加坡栽种。

李总理说，这棵树仍然高大挺拔，正如两国友谊与合作关系继续加强和成长。“我期待同拉马福萨总统以及他领导的政府继续合作推进双边关系，并邀请拉马福萨总统再次访问新加坡。”

拉马福萨在发言时说，他向李总理说明南非对于俄罗斯与乌克兰冲突的立场。他宣布，自己代表六名非洲国家领导人分别向俄罗斯总统普京及乌克兰总统泽连斯基，提交俄乌冲突的非洲和平献议，并将派代表团同俄乌双方接触。

李总理重申新加坡的立场。他说，新加坡和俄罗斯关系依然友好，但是新加坡从原则上无法接受俄罗斯的做法，因此必须清楚地表达反对，无论入侵者是哪一方。

李总理已经续程访问肯尼亚首都内罗毕。