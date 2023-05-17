尚达曼：各国须调整政策和财政策略 应对全球冲击

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼呼吁各国，做出同政策及财务策略相关的调整，包括投入更高额和更长期的投资来取得更强劲的全球增长、让增长收益获得更好的分配；此外，在拟定政策时兼顾本国的发展需求和全球的公共利益。

他认为，各国须改变合作方式，并对国家政策重新定位，为目前混乱且充满强烈不安全感的时代建立起韧性和乐观积极的态度。

尚达曼5月14日（星期天）在约旦首都安曼的肖曼基金会（Shoman Foundation）发表演讲，主旨是如何改革全球金融体系以促进发展和生态安全。他指出，人们在21世纪的首20年经历了三次疫情、一次全球金融危机和几个重大的金融风暴，以及多起极端环境事故，且事故日趋严重和频繁。

“每当出现新冲击，不论是新一波大流行病或极端天气情况，又或是新的冲突或战争，我们必须意识到这些事故并不是孤立的。我们必须留意那些导致不同冲击的缓慢流动的暗流，我们最根本的挑战是应对这些暗流，而不是等待新冲击来袭。”

他说，各国在拟定经济政策、处理政治和协助人民应对未来时，须考虑到事态的长远发展，制止可能出现的冲击，还须避免制定在和平时期会积累风险的宏观经济政策。全球金融危机后的长时间极宽松货币政策就是非常严重的错误，它使各国如今面对高通货膨胀和金融不稳定的威胁。

尚达曼再次呼吁各国，采取集体行动来应对全球暖化、水资源枯竭和大流行病等危机。各国投资以预防危机的同时，也应为其他国家提供支援，尤其是低收入和中低收入国家。

他认为各国须在多方面做调整。首先，得投入更高额和更长期的投资来取得更强劲的全球增长，还要应对气候变化、全球水资源危机，以及克服发展中国家的经济发展挑战。不包括中国在内的发展中国家每年需要至少1万亿美元的投资，若扩大至全球则每年需要多几万亿美元。

他再次强调，国际资本市场上有约260万亿美元在流通，因此问题不在于钱，而是如何把资源导入能源转型、永续发展及保护人类安全的领域。

根据国际货币基金组织的分析，全球需要的额外投资额约相当于世界生产总值的3%，而它每年能催生至少多0.7%的经济增长，发展中国家的增长会更高。这比目前的基本增长率高出约四分之一。

“这是我们几十年来不曾见过的增长良机，一个让富裕、贫穷和中等收入国家都能获益的良机。我们应把这个挑战视为达成永续发展目标和保护人类安全的挑战，把它视为取得经济增长、扩大包容性、性别平等以及和平的良机。”

拟定国家发展政策时 应照顾到全球公共利益

另外，各国在拟定国家发展政策时，也应照顾到全球公共利益。若各国对全球公共利益课题避而不谈，只着重于自身的眼前发展，可能导致碳密集活动扩张，进而推高大流行病和其他全球性冲击发生的可能性。以各国迈向改用低碳能源为例，这能让经济增长持续、制造更好的工作机会，并减少碳排放、减低对地球的伤害。

尚达曼认为，各国须加大对多边开发银行和国际货币基金组织的投资，因为它们能让公共资金在资本市场上增值，并吸引私人投资。多边开发银行则须重新定位，从为国家提供借贷，改而降低环境风险，减少各国在吸引私人投资方面的成本。

随着全球进入一个混乱的时代，以国际货币基金组织为主要支柱的全球金融安全网也应强化，因为过去20年来所经历的危机多为全球性，世界某一端发生的问题会蔓延到其他国家。

尚达曼也呼吁各国，在如今的多极化世界里保持开放，从而保持开放的国际秩序。他指出，除非世界列强寻求共同点来为全球公共利益课题进行合作，否则人们将无法有效应对气候变化、预防大流行病及解决经济发展等课题。