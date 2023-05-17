被连累欠阿窿 女佣偷雇主11万元珠宝名表

印尼女佣遭朋友连累背大耳窿债，偷洋人雇主11万7128元的珠宝首饰和名表，还将其中一只价值6万多元的百达翡丽名表以6000元当掉，被判坐牢21个月又一周。

《新明日报》报道，被告是40岁的印尼籍女佣玛雅（译音），她面对10项偷窃以及一项抵触贪污、贩毒和严重罪案法令的控状。

案情显示，被告在去年答应把自己的工作准证交给朋友拿去借阿窿。朋友后来没有还阿窿的债便回印尼，导致被告遭阿窿骚扰。

被告为了还债，蒙起偷德国籍雇主夫妇财物的念头。

被告从去年9月11日开始，在雇主位于武吉知马一带阿尔柏王园（King Albert Park）的洋房干案，频频行窃至今年3月12日。

被告一共偷走总价值11万7128元的珠宝首饰和名表，当中最昂贵的是一只价值6万3840元的百达翡丽名表。

案情揭露，被告今年3月趁没人在家，见雇主将名表放在洗脸盆旁，于是将它放进口袋里，在同月12日休息日那天，以6000元将名表当掉。

雇主在同月27日发现名表不见后报警。被告遭男雇主质问后承认偷窃。

调查显示，除了百达翡丽（Patek Philippe）外，她还偷了一只价值1万元的欧米茄（OMEGA）名表和一只价值2万元的劳力士（Rolex）名表。

其他被偷的珠宝首饰则包括一枚价值4758元的金戒指和一对价值5400元的耳钉。

完整报道，请翻阅2023年5月17日的《新明日报》。