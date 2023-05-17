牛车水是我的根 老字号守护甘榜情

牛车水，早期南洋华人社群聚集地，承载着一代代移民在扎根异乡的梦想，也是岛国城市化商业化过程中变革的缩影。几番变迁，牛车水留下了什么，改变了什么？在新旧交替间，是什么情意结让老字号历经百年而仍然留守原地？牛车水的故事又该如何由年轻的新街坊，继续书写下去？

牛车水的街巷间游客摩肩接踵，餐馆的招牌五花八门。（白艳琳）

车水马龙、人来人往、美食处处；牛车水最不缺的就是热闹，以及说不完的故事。近几年来，随着城市新规划，新店也纷纷入驻，这个老区正在静悄悄地发生着日新月异的变化。然而，在飞速的发展与改变中，还是有一批历史悠久的老字号选择留了下来，共同迎接变化与挑战。

位于牛车水摩士街的白新春茶庄已有98年历史，如今由第四代负责人白进火接管。店内的橱柜内摆放着白新春茶庄在不同时期推出的不同系列茶叶。（陈褔洲摄）

伫立摩士街 (Mosque Street) 上的白新春茶庄，已在牛车水度过了整整98年光景，如今由第四代负责人白进火（53岁）接管。但凡他在店里的日子，他总是笑盈盈地坐在茶桌前，与进店的顾客聊上几句，若是投缘，还会邀请对方坐下喝杯茶。

白进火坐在茶桌前，为客人和自己泡上一壶好茶。（视频截图）

白新春茶庄经营的不是茶馆，甚至不以零售服务为主，而是从事茶叶批发生意，其实完全可以不租用店面，转而使用仓库。但白进火说，尽管租金几度上涨，他还是愿意留在牛车水，让他割舍不下的是牛车水那份人情味，以及对传承茶文化的那份坚持。

他向记者忆述起邻里之间的点滴情谊。白新春之前好几次办活动，像东兴饼家这样的老街坊都会主动带来了自家的点心，免费招待在场的顾客。有一次，活动范围延伸到店面外，可能阻碍隔邻的大同老饼家店面前的公共空间，影响顾客出入。白进火有些抱歉地过去想和邻居沟通，谁知邻居二话不说，当下就决定当天提前打样，好腾出空间让白新春办活动。

白进火有感而发：“像这种情况，需要占用公共空间，在牛车水你不必一层层提出申请，往往是字里行间一句话就能解决，彼此的默契尽在不言中。”

白新春茶庄在自己店面为外国友人举办新书发表会，东兴和大同等街坊都伸手援助。（白新春茶庄提供）

说起白新春的“南洋茶”，白进火更是兴奋了起来，太多趣事要分享。他忆起1959年，中国容国团首次获得世界乒乓球大赛男单冠军，白新春老爷子白金讴非常高兴，为了纪念华人荣获世界赛事冠军，还研发焙制一款“乒乓铁冠音”，在包装上画了个乒乓球女将，来纪念这桩喜事。

而如今已极具盛名的“南洋茶”，当年因何而诞生？白进火说明，早期中国茶下南洋以水路为主，有时茶叶当季产量供应不足，还会碰到茶叶海运过程中受潮，又或没准时抵达，间中夹杂通讯不发达的因素，造成茶庄无法有效组织货源。白新春情急之下随机应变发挥创意，利用不同茶叶加以拼配，拉长补短，就这样在困境中开发出独特的“南洋茶”配方。

白新春茶庄售卖的四两纸包装拼配茶：（左起）“一等铁观音”、“著名不知香”、“武彝铁罗汉”、“一枝香”。（陈褔洲摄）

说到这里，白进火露出微微笑意，告诉记者：“尽管租金一直在涨，我们还坚持留在牛车水，有办法将我们南洋的茶文化继续传承的话，还是值回票价的。”

与白新春茶庄相隔几百米的不远处，在桥南路（South Bridge Road）上也有另一家老字号——东兴饼家，如今也有88个年头。

如今负责东兴饼家的是第四代负责人方慧明，从小就时常到牛车水帮姑姑们打下手的她，还记得那时候的牛车水：“每个人都认识每个人，大家见了面就会说出最经典的那句，你食饱没啊？”

东兴饼家已有88个年头，如今由第四代负责人方慧明接手。（伍书永摄）

几十年过去，当她接管过东兴饼家后，慢慢地，记忆里的牛车水和自己生活的牛车水画面也慢慢重叠，自己认识了更多的街坊邻居。家人常和她开玩笑说，和她一起走在牛车水街上“真的很难”，因为从店家到停车位这一路上，一遇上老街坊老熟人就总要停下脚步与人闲话家常，原本短短的10分钟路程，总要走上至少20分钟。

东兴饼家的部分传统点心，包含菱形蛋挞、老婆饼、椰丝挞、猪肉烧包、光酥饼、传统中式蛋糕等。（曾坤顺摄）

当初从姑姑手中接管店家，方慧明也曾在老字号改革创新和保留传统之间挣扎过。眼看光顾店面的顾客年龄越来越大，她也暗自焦急，惟恐东兴品牌终有一天会随着老顾客而走入历史。姑姑的一句话，让她豁然开朗。姑姑不经意地对她说：“随你怎么玩都好，一定要保留传统风味。”

她当下明白了。东兴做的是传统广式点心，口味可再变化再丰富，但与其用巧克力、草莓等信手拈来的西方食材变花样，她跑到药材店里苦苦寻觅，找到了桃胶、玫瑰糖、亚答籽等南洋食材，做出更符合传统的新口味。

至于店面的装修翻新，她为自己定下了原则：创新吸引年轻人的同时，不能让老顾客觉得不自在。所以翻新后的东兴，别有用心地用大理石的台面，镜子上贴着剪裁的图案，就是为了保留一份“古早味”。

东兴店内的镜子上贴着一副“山水画”，她说每个图案实则都代表店内的一种点心。（视频截图）

“这些传统的元素就像我们小时候去到阿嫲家中会见到的东西一样，家里会挂镜子趋避妖魔，守护大家的平安。”她指着镜子上的图案告诉我们“其中的山就是代表我们的蛋挞，芝麻饼，花代表着我们的核桃酥等点心。”

方慧明坦言，买下如今这家店面之前，东兴也曾几经波折，几次考虑过转换地点，最终还是选择留下来，咬咬牙买下现在的店面。“牛车水毕竟是华人社群聚集中心 ，有着很强的社群凝聚力，没什么其他地方能比牛车水更好。”

牛车水街道旁的旧式店屋不乏独具个性的小店以及历史悠久的老字号，吸引了许多本地人和海外游客。（陈渊庄摄）

无论是86年历史的安昌珠宝店、88年历史的东兴饼家，还有98年历史的白新春茶庄，老店家老行家在岁月长河中，经过时间的洗礼，站稳脚步，生根发芽，枝繁叶茂。如今面临更多的未知与变化，老店家们如同他们的祖辈那般守望相助，用浓浓的甘榜情携手面对，也坚守着内心对传统文化的热爱。

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