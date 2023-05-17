牛车水是我的家！年轻品牌扎根老区

牛车水的二三楼店租较低，年轻品牌带着创业梦拾级而上，打造闹中取静的餐饮、零售空间。

佛牙寺边上的硕莪街（Sago Street）伫立着一整排店屋，一楼是热闹的食肆、老字号商店，二楼却藏着两家几年前进驻，并早已把牛车水视为家的“新”店。它们有个共同点——店内闹中取静，甚至带点私密感，与熙来攘往的一楼形成强烈的对比。

2021年落户牛车水二楼店屋单位的Silk，是一家当代风格茶馆，售卖的是传统中国茶。茶馆装潢利落雅致、光线柔和，长长的吧台是店主张龄尹（29岁）和陈望贤（33岁）泡茶，顾客品茶交流的地方。另一家二楼店是植物专卖店Little Big Garden，店内两排靠墙陈列架上，布满店主林秀敏（50岁）和欧阳平（53岁）制作的苔球植物和盆栽，空间不大却让人体验寻找心头好的乐趣。

当代风格茶馆Silk以更亲民的方式让公众接触中国茶。（许淑美摄）

人情味生活气息 远甚于历史意义

牛车水是新加坡华人先辈19世纪从中国南下来到狮城后的聚居地。四名店主受访时没提及这段历史，牛车水令他们印象最深刻的反而是浓厚的人情味，以及由许多日常生活碎片拼凑而成的市井风景。

每逢周末，牛车水大厦外的广场会上演新加坡版广场舞。（许淑美摄）

Silk负责人张龄尹受访时指出，在牛车水广场附近下棋的大叔、周末在广场跳排舞的阿姨，甚至住在佛牙寺旁的两只有名街猫，都构成牛车水独特的风景线。

“从我们的窗口常看到旅客和路人跟猫打招呼，他们不知道的是，其实照顾流浪猫的是楼下的大叔，他们会用福建话问猫咪吃饱了吗，正是这些生活小片段使牛车水变得非常特别。虽然我们位于市中心，但感觉更像在邻里。我认为这是牛车水很特别的地方。”

在佛牙寺外出没的街猫，深受街坊和访客的爱戴。（许淑美摄）

Little Big Garden两位负责人不时会到邻居店里串门子，在街边碰到邻居也会打招呼、交换美食“情报”。执行合伙人林秀敏前后在牛车水工作近20年，对这里有归属感。她说：“牛车水就像我的第二个家，我在这里的时间比在家里还要长，不工作时也会在这一带。有几次，我们还跟邻居朋友们带着露营桌椅到广场吃饭、看广场舞和街头艺人表演。”

林秀敏（左）和欧阳平（中）这天来到附近古董店串门子，老板盛情邀请她们喝茶。（许淑美摄）

扎根牛车水 不想搬离这个家

和动辄几十年历史的牛车水老店相比，两个年轻品牌在这里的时间虽然较短，但已自认扎根这个社区。

张龄尹指出，有好长一段时间，年轻人都不会想到要来牛车水；近几年随着新一批面向本地人的新店进驻后，成功吸引了一些年轻新加坡人和不常来的人来到这里。她说：“我们总是担心新店进驻后会出现不良的高档化现像。我们经营的是茶馆，而且专注于中国茶，我想我们能很好地融入牛车水的DNA，我们希望能长久在这里营业。”

林秀敏说：“我不会想要撤离牛车水。万一哪一天，迫不得已得搬离，那就再说吧。但我们是真不想离开这里。”

林秀敏和欧阳平在牛车水二楼店屋单位内创建自己小小的大花园。（许淑美摄）

年轻品牌扎根牛车水，不轻言搬离。假以时日，它们会成为这里经久不衰的老店，还是会无奈地成为老区漫长历史中昙花一现的驻足，只有时间能证明一切。

上篇：“牛车水是我的根，老字号守护甘榜情”，是什么样的情意结，让老店家坚守牛车水，走过一世纪。