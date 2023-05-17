五人涉毒被捕 最年轻者仅16岁 订户 陈嘉慧发布 / 发布 / 2023年5月17日 10:44 PM 肃毒人员在实龙岗1道的一个住屋内，起获用来吸大麻的电子烟产品。（中央肃毒局提供） 一名男子在武吉班让信佳路组屋内，疑在肃毒员破门而入时试图将毒品冲下马桶。（中央肃毒局提供）字体大小:小中大中央肃毒局展开扫毒行动，逮捕五名涉毒者，包括两名年仅16和17岁的青少年。当局在行动中起获多种毒品，包括大量的大麻和用来吸大麻的电子烟。肃毒局星期三（5月17日）发文告说，肃毒局人员星期一（15日）傍晚，在武吉班让信佳路逮捕了四名新加坡人。一名涉嫌贩毒的33岁的男子，从信佳路一座组屋的单位离开后，在楼梯口被逮捕，并从他身上搜出约956克海洛英和24克冰毒。肃毒人员随后突击该单位，但屋内的人拒绝开门，肃毒人员破门进入后逮捕了三名年龄分别为16岁、17岁和39岁的住户。其中39岁的男子疑在厕所里试图毁灭证据，将毒品冲下马桶。当局在屋内搜出约1841克海洛英、约331克冰毒，43颗摇头丸，162颗利敏5号（Erimin-5）药丸、各种吸毒工具和攻击性武器。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 毒品 中央肃毒局 男子网购乌打 不慎坠假ScamShield钓鱼骗局 移民局：从未扣押李显扬护照