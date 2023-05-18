《联合早报》首办社区电竞日 邀请公众走进电玩世界

配合早报百年报庆，《联合早报》将于6月10日（星期六）在盛港汇购物中心首次举办“早报社区电竞日”，邀请公众走进电玩世界，了解深受年轻人欢迎的电竞趋势。通过亲友社群之间的电竞挑战和教育讲座，早报社区电竞日提倡人们以健康方式感受电玩带来的乐趣，建立和睦家庭关系和社群联系。

早报社区电竞日的重点活动是电竞手游“Mobile Legends: Bang Bang”（简称MLBB）社区电竞挑战赛，鼓励玩家与亲友组队，走入电竞世界一同闯关。挑战赛16支五人队伍报名参加，以淘汰赛方式进行分组对抗。参赛者没有年龄限制（18岁以下的参赛者须获得家长同意），成功闯入四强的队伍有机会赢得超过1000元的现金奖和虚拟游戏奖品。

活动当天将举办一场华语讲座《家长不可不知的电玩世界》。讲座邀请沐瞳科技（Moonton Games）电竞业务及海外分公司负责人毛艳辉、Comeback执行总裁潘丽仪和新加坡电子竞技和线上游戏协会（SCOGA）联合创始人邱进航主讲，介绍年轻社群的手游电竞趋势，以及如何在兼顾年轻人电玩爱好的同时，促进和睦的亲子关系。

通过电竞贴近年轻人生活

涵盖电竞的电玩领域近年发生巨大的变化，不仅在全球各地萌生训练有素的全职专业队伍，而且也形成了较为完整的产业链。更值得一提的是，电竞还先后被列入东南亚运动会和亚洲运动会的比赛项目，目前正在朝着奥运会舞台迈进。在冠病疫情后，我国也凭借在抗疫方面取得的成绩，频繁拿下多个国际电竞大赛的主办权。

电竞2019年起成为东运会的正式赛项。在刚结束的柬埔寨东运会中，我国电竞战队共出征三项赛事，取得一金一铜。图为参加MLBB的电竞选手杨伟伦（左起）、张正融、吴经锐和楊峻睿。（图 / 新加坡体育理事会）

《联合早报》总编辑吴新迪说： “电竞愈来愈受广大年轻人欢迎，我国健儿近年出征东运会电竞项目皆有斩获。《联合早报》庆祝创报百年之际首次主办电竞活动，贴近年轻受众的生活，与他们的世界进一步接轨。我们也希望家长们通过讲座探索电玩潮流和趋势，更了解孩子的兴趣。”

在这特殊的年份与《联合早报》一同举办早报社区电竞日活动，沐瞳电竞业务及海外分公司负责人毛艳辉感到十分兴奋。他说：“让一家人有机会一同参与比赛，不仅能促进亲子间的关系，还能让家长更好地了解孩子的兴趣，给孩子们一个自由表达的空间，从而为整个社区创造一个积极向上的良好氛围。电子竞技是一个令人兴奋的行业，有着多面性的长期职业前景，我们希望家长们能加入我们这次活动，更好地了解电子竞技是如何在社区扮演它的角色。”

旨在关注电竞选手身心健康的社会机构Comeback执行总裁潘丽仪希望家长能够通过这次活动，更好地理解孩子的想法，促进亲子间的关系。她认为，电玩是现代孩子的游乐场，而玩游戏也是孩童成长的关键一部分，“家长们能以游乐场相似的观点来对待电玩，在适当的时候陪同或允许孩子玩，在必要时候也须阻止孩子沉迷于游戏。”

早报社区电竞日由《联合早报》主办，沐瞳科技协办，场地支持伙伴是盛港汇购物中心（Sengkang Grand Mall）。

早报社区电竞日

日期：2023年6月10日，星期六

地点：盛港汇购物中心一楼广场（Sengkang Grand Mall Level 1 Atrium）

收费：免费报名

电竞挑战赛报名网站：https://bit.ly/zb-mlbb-tournament

华语讲座报名网站：https://bit.ly/zb-esports-seminar

报名日期：即日起至5月31日晚11时59分