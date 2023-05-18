【图集】李显龙总理游览南非地标

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更新 / 2023年5月18日 8:33 AM
发布 /
发布 / 2023年5月18日 8:29 AM
李总理在维多利亚阿尔弗雷德码头兴致勃勃地举起手机捕捉当地的生活场景。他背后的指路牌上标记，新加坡距离开普敦9661公里。（何家俊摄）
李总理在维多利亚阿尔弗雷德码头兴致勃勃地举起手机捕捉当地的生活场景。他背后的指路牌上标记，新加坡距离开普敦9661公里。（何家俊摄）

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李显龙总理于星期二（5月16日）结束对南非的正式访问。他在开普敦期间除了参加正式会晤以及外交行程之外，也游览了市中心繁华的维多利亚阿尔弗雷德码头区域，以及开普敦最重要的地标桌山。随团出访的《联合早报》高级摄影记者何家俊，捕捉了李总理在这些地方的身影。

南半球仍在使用的最古老港口之一

开普敦市中心的维多利亚阿尔弗雷德码头区域（Victoria and Alfred waterfront and harbour area），是南半球仍在使用的最古老港口之一。李总理星期天（14日）抵达南非立法首都开普敦，第一个走访的地点就是这里。

维多利亚阿尔弗雷德码头区域有很多海狮，它们时而慵懒地趴在码头上晒太阳，时而站立起来对着人们吠叫。照片中这头海狮的叫声吸引了李总理的目光。

李总理在新加坡驻南非最高专员再纳阿里夫（Zainal Arif Mantaha，总理右手边）的陪同下，走访维多利亚阿尔弗雷德码头区域。码头上的海狮引起了总理的注意。（何家俊摄）

挥挥手、点头微笑是全球通用来打招呼的语言。在码头上与李总理亲切互动的人有当地居民，也有来自世界各地的游客。

李总理举起手机，捕捉码头上人们灿烂的笑容。（何家俊摄）

维多利亚阿尔弗雷德码头有许多知名餐厅，也有许多表现非洲野生动物的雕塑艺术品。

李总理一行人游览维多利亚阿尔弗雷德码头区域，图左是一家著名餐馆，图右则是以金属雕塑的长颈鹿。（何家俊摄）

开普敦地标桌山

李总理星期一（15日）下午前往开普敦最重要的地标桌山（Table Mountain），并在山上俯瞰开普敦。照片中左上角的海岛，是一度用来关押种族隔离政策期间政治犯的罗本岛。李总理到罗本岛参观时，也走进曾关押南非首位黑人总统曼德拉的单人囚室。

李总理在南非开普敦桌山山顶俯瞰开普敦。（何家俊摄）

李总理在夕阳中俯瞰开普敦，他左手边的小山是狮头山（Lion’s Head），海拔669米，也是开普敦的地标之一。

李总理在桌山山顶俯瞰开普敦，一旁的小山是状似狮子的狮头山。（何家俊摄）

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