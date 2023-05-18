【图集】李显龙总理游览南非地标

李显龙总理于星期二（5月16日）结束对南非的正式访问。他在开普敦期间除了参加正式会晤以及外交行程之外，也游览了市中心繁华的维多利亚阿尔弗雷德码头区域，以及开普敦最重要的地标桌山。随团出访的《联合早报》高级摄影记者何家俊，捕捉了李总理在这些地方的身影。

南半球仍在使用的最古老港口之一

开普敦市中心的维多利亚阿尔弗雷德码头区域（Victoria and Alfred waterfront and harbour area），是南半球仍在使用的最古老港口之一。李总理星期天（14日）抵达南非立法首都开普敦，第一个走访的地点就是这里。

维多利亚阿尔弗雷德码头区域有很多海狮，它们时而慵懒地趴在码头上晒太阳，时而站立起来对着人们吠叫。照片中这头海狮的叫声吸引了李总理的目光。



李总理在新加坡驻南非最高专员再纳阿里夫（Zainal Arif Mantaha，总理右手边）的陪同下，走访维多利亚阿尔弗雷德码头区域。码头上的海狮引起了总理的注意。（何家俊摄）

挥挥手、点头微笑是全球通用来打招呼的语言。在码头上与李总理亲切互动的人有当地居民，也有来自世界各地的游客。

李总理举起手机，捕捉码头上人们灿烂的笑容。（何家俊摄）

维多利亚阿尔弗雷德码头有许多知名餐厅，也有许多表现非洲野生动物的雕塑艺术品。

李总理一行人游览维多利亚阿尔弗雷德码头区域，图左是一家著名餐馆，图右则是以金属雕塑的长颈鹿。（何家俊摄）

开普敦地标桌山

李总理星期一（15日）下午前往开普敦最重要的地标桌山（Table Mountain），并在山上俯瞰开普敦。照片中左上角的海岛，是一度用来关押种族隔离政策期间政治犯的罗本岛。李总理到罗本岛参观时，也走进曾关押南非首位黑人总统曼德拉的单人囚室。

李总理在南非开普敦桌山山顶俯瞰开普敦。（何家俊摄）

李总理在夕阳中俯瞰开普敦，他左手边的小山是狮头山（Lion’s Head），海拔669米，也是开普敦的地标之一。