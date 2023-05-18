居民诉：组屋高楼风大 小神龛摇摇欲坠

女皇镇玛格烈通道组屋的高楼居民申诉，走廊通风处异常大风，风雨常溅湿门外鞋柜和桌椅，也导致铁门生锈，连花盆都会被吹到另一端，小神龛也被吹得摇摇欲坠。

甜女士（55岁）向《新明日报》反馈，称刚搬进女皇镇玛格烈通道第34座的SkyResidence@Dawson的住家不到一年，就发现吹进组屋高楼的风特别大。

住在41楼的她说，2022年7月搬进新家后，发现走廊尾端的围墙没有遮板，围墙栏杆上方的空间正是强风吹入走廊的“通风处”。

据目测，甜女士住家和通风处有四五米的距离，她称放在走廊的桌椅常被大风吹倒，甚至花盆也会被吹到走廊另一端，下雨时地面更是全部被雨淋湿。

“门口什么都放不了，走廊空间这么大有何意义？”

据观察，该座组屋楼高47层，《新明日报》记者星期三（5月17日）走访39层至顶楼单位，不少居民都反映面对同样问题。

住在39楼的居民朱先生（61岁）受访时说，家门口的木质鞋柜因常被雨淋湿，已经受潮弃用，后来买了一个防水材质的。

也是住在高楼的任先生（49岁）猜测，或许是因组屋的设计问题，使风雨带来的负面影响格外明显。

“这座组屋是半圆形状的构造，风向可能会受到反卷，更容易刮进来。”

同住高楼层的蒋女士则表示，铁门因长期被雨水淋湿而生锈，风大的时候走廊的小神龛随时被吹倒，若引起火患更是危险。

“12月时情况最糟糕，都能听到风吹的呜呜声，我们希望当局能采取措施，可以减少强风吹进来。”

住在低楼层的居民罗斯尼（60岁）说，自己没有受到太大影响，凉风习习倒也舒服。

丹戎巴葛市镇会受询时回应称市镇会将和建屋局对居民的反馈展开研究讨论。

完整报道，请翻阅2023年5月18日的《新明日报》。