生下第二胎后确诊 37岁女医生癌逝

刚产下第二胎，女医生胸部出现肿块，骨头和肌肉酸痛，皮肤也起疹，最终被确诊皮肌炎和乳癌，丈夫和好友一同剃光头陪她抗癌。

不过在抗癌一年九个月后，37岁的梁怡婉仍不敌病魔过世，遗下两名分别是两岁和六岁的儿子。

来自马来西亚槟城的梁怡婉，在英国读医毕业后，约10年前到狮城医院工作，后来才转到信医专科中心（StarMed Specialist Centre）当全科医生。

她与同是医生的丈夫姚文健（36岁）在2016年12月结婚。丈夫星期四（5月18日）受访说，妻子是在2021年产后的第四个月确诊患癌，当时她发现胸部有肿块，起初以为是产后关系，后来骨头和肌肉开始酸痛，皮肤也起疹，进行检查后下，在同年七八月确诊皮肌炎（Dermatomyositis）和乳癌。

他指当时妻子已是第三期乳癌，虽然全家起初都很难过，不过妻子很坚强，很快开始了抗癌之路，接受手术和化疗。“在做化疗头发脱落前，她主动说要先剃光头发，我和她的好友也陪她一起在家剃光头，儿子看到妈妈变光头，还会说妈妈没有头发也很漂亮。”

除了积极接受治疗，他说妻子也不忘在网上宣导，希望大众趁早发现疾病，接受治疗，因此特地在Instagram开设账号，分享抗癌心路历程。

去年4月因病情恶化，乳癌进入第四期，她自知时日不多，为了创造更多与家人的回忆，全家人去年底飞往日本旅游。

上星期天（14日），梁怡婉在家中安详离世。她的灵堂设在麟光利马（Lengkong Lima），将于星期四下午4时15分出殡。

完整报道，请翻阅2023年5月18日的《新明日报》。