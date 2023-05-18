听障无碍推动职场包容

柯有威八岁时发现右耳失聪，左耳有听障问题。正因为与同龄孩子不同，他培养了面对困境的韧性，以及解决问题的能力，走出一条不同的职业道路。

今天是全球无障碍意识日。如今30岁的柯有威是谷歌的一名项目协调员，任务是协助公司建立包容的职场环境，让不同能力的职员发挥所长。

柯有威的听障是一种免疫疾病导致。年幼时，他的左耳仍有一些听力。起初他能靠药物稳定病况，但到了15岁时，由于左耳听力严重退化，他必须戴助听器，内心方面也花了一段时间才完全接受事实。

由于他右耳先天失聪，只能听到声音但听不见言语；左耳的退化一度让他陷入无助，对前途感到茫然。不过这段成长经历让他变得早熟，从小锻炼出抗压的韧性，以及面对不确定性的从容和淡定。

“很多事不在掌控之中，我学会专注于当下，一步步向前……在班上我往往是唯一的体障学生，但我学会处之泰然，更有勇气去选择不同的路，追求自己真正想要的东西。”

柯有威高中毕业后，报读新加坡管理学院一项由伦敦大学开办的经济管理学士学位课程。期间，他到一家银行实习，接触不少积极推动职场包容的同事。他开始主动举办分享会，提高银行同事对体障者的了解。

“有同事透露她有一个特需孩子，职场包容对她来说很重要。可见职场包容与否，影响的不只是体障者。”

雇主应征阶段即支持体障者 办公空间改善设计配合所需

大学毕业后，他在新加坡协助残障者自立局（SG Enable）担任协助雇主聘请体障者的顾问。不久后，他通过转介到谷歌面试获录取，如今是亚太区的公平与多元化（Leading Through Equity and Diversity，简称LEAD）领导小组成员。

在他看来，每个体障者都可通过不同方式为雇主做出贡献，他们是一个尚待充分开发的人才库。

以谷歌来说，柯有威指出，公司从应征阶段就为体障者提供支持，包括延长面试时间、安排手语通译员，或使用相关器材。此外，不同部门会相互协调，改善办公室设施和空间设计，为体障者提供便利。

“我们相信建立一个可反映客户群需求以及不同视角的多元团队，才能打造真正具有包容特色的产品和服务。”