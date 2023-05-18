电动脚踏车电池疑酿火患 盛港组屋三人送院

疑电动脚踏车电池起火，盛港一组屋客厅冒烈焰，三名住户受困房内，一人试图跳窗逃命，过程险象环生。约50名居民被紧急疏散，两男一女吸入浓烟送院治疗。

这起火患发生在星期四（5月18日）清晨约6时20分，地点是芬薇路第443C座组屋四楼一个四房式单位。

事发时，五楼住户梁建坤（48岁，私召车司机）正准备出门，突然听到楼下传出爆炸声，接着就出现火光并飘起浓烟。“我赶紧叫醒家人逃生，也叫了住在对面的姐夫一家，我们八人快速疏散至组屋底层。”

失火单位内男子试图跳窗被劝阻

梁建坤说，在逃下楼途中，他和姐夫也挨家挨户敲门通知邻居。姐夫发现失火单位大门未锁，一度要冲进屋里救人，但无奈火势猛烈而作罢。“当时场面混乱，我们听到失火单位内有人大喊救命，也有一名男子尝试跳窗，还好被其他人劝阻。”

阿妮萨（47岁，家庭主妇）一家五口住在三楼，事发时全家大小还在熟睡，突然被外头的吵闹声惊醒。她说，丈夫当下拿着灭火器要上楼灭火，但消防员已经赶到，在10分钟内扑灭火势。

住在事发单位对面的林秀（79岁，退休人士）心有余悸地忆述，丈夫瘫痪在床三年多，失火时她和女佣合力将丈夫扶上轮椅，幸好有民防人员协助，才顺利搭电梯疏散至楼底。“我很害怕火势蔓延，把我们困住，非常紧张。失火单位有多名年轻人进出，当中好像有人是送餐的。”

《联合早报》记者星期四早上10时30分左右抵达事发地点，事发组屋外墙被熏黑，散发阵阵烧焦味；有居民忙着擦拭门窗，市镇理事会人员也上门了解情况。事发单位铁门已上锁，里头有一辆被严重烧毁的电动脚踏车。

宏茂桥集选区议员颜添宝到场慰问受影响的居民，并告诉早报将为他们提供必要帮助。

民防部队说，失火时有三人受困单位内的不同卧室，消防员及时发现并把他们救出，他们都因吸入过多浓烟被送往中央医院。同座组屋的约50名居民在民防部队抵达前便已自行疏散。

初步调查显示，火患相信是由放置在客厅的一辆电动脚踏车的电池引起。