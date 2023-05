去年本地农场少三家 蔬菜海鲜产量减逾一成

冠病疫情导致本地农场的翻新与兴建工程延误,加上数家农场结束营业,以及市场对本地农产品需求不高等因素,我国去年的海鲜与蔬菜产量分别下滑了13%和15%,农场也减少了三家。与此同时,我国的粮食进口来源地持续增多,去年达到183个。

新加坡食品局星期四(5月18日)发布的新加坡食品数据显示,我国的食品进口量过去三年保持平稳,鸡蛋、鸡肉、猪肉和羊肉的进口量增加,其他种类粮食的进口量则稍微下降。

鸡蛋进口量从2021年的大约14亿9400个,增至去年的约15万零750个;鸡肉进口量从约21万4000公吨增至22万9400公吨左右;猪肉进口量从12万8100公吨,略增至12万9000公吨;羊肉进口量也从1万5000公吨略增至1万5400公吨。

我国持续扩大食品进口来源,从2019年的172个国家与地区,增至2022年的183个,其中42个来源地获准出口较易受污染、易引发食源性疾病的高风险食品到本地,包括牲畜、肉类,以及蛋类。

当局去年就批准了从文莱进口鸡蛋、从哥伦比亚进口猪肉,以及从印度尼西亚进口鸡肉。

在本地农场方面,由于疫情导致人力和建材供应中断,一些农场的翻新和新农场的兴建工程受到延误。此外,数家农场在去年结束营业,一些则搬迁至其他地点,需要时间逐步扩大生产能力。业界也反映,市场对本地农产品的需求不高。种种供需因素,导致本地的海鲜和蔬菜产量在2021年至2022年分别下滑13%和15%。

至于鸡蛋生产,本地一家农场在2022年第一季暴发“新城疫”(Newcastle Disease)鸡瘟,导致产量短暂下滑,但在下一个季度就迅速回升了。

本地生产鸡蛋占总消费量三成

获食品局认证的本地农场的数量在过去三年保持平稳,去年共有257家,比前年少三家。本地农场主要生产鸡蛋、蔬菜和海鲜,去年分别占个别总消费量的29%、4%,以及8%。

为整合本地对农场品的需求,当局今年成立需求承购与消费者教育群策群力行动联盟(Alliance for Action on Demand Offtake and Consumer Education),并推出“农场直达餐桌认可计划”(Farm-to-Table Recognition Programme),以鼓励消费者支持本地农产品。

去年,每10万人口中出现24起食源性疾病,少于2021年的25.6起。食品局去年的食品召回行动有28次,比前年多了五次。