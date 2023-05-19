营业半个世纪 中峇鲁老字号咖啡店歇业

中峇鲁一家仅四个档口的咖啡店，在营业了半个世纪后宣布6月尾歇业，让不少老饕不舍，经营者表示累了，欲退休不续租。

位于中峇鲁成保路这家历史悠久的咖啡店将于6月27日最后一天营业，装潢朴实的店内共有四个档口，分别售卖肉脞面、素食、椰浆饭和饮料。随着咖啡店将走入历史，当中素食档口已在脸书帖文透露，将迁至隔一条街的中峇鲁熟食中心二楼。

记者走访咖啡店，经营饮料档的汪先生（57岁）是咖啡店的经营者，他说和业主租下店屋，再把档口转租出去。他表示和妻子当了40年的小贩，全身都是伤，加上长时间作为店屋负责人，大小问题都一手包办让他深感疲惫。现在孩子都长大有自己的事业，最小的孩子也是理工生，尽管舍不得也决定是时候退休，打算按照自己想做的，简单过日子。

“这是有很感情的地方，很多老邻居都认识我们，问我会搬去哪里，我就说我们不做了。”

他表示4月便通知了咖啡店内的其余三名摊主，让他们有两个月的时间去做出调整。

对于咖啡店宣布结业，许多忠实食客觉得突然，皆深表可惜。食客林成发（56岁，平面设计师）说：“虽然咖啡店蛮小，桌子也不多，但有美食和老派气氛这些特点”，他光顾了约8年，平时最爱来这里吃肉挫面和素食。

另一名名食客貌先生（63岁）20年前就开始光顾在牛车水的肉脞面档口，并表示要在咖啡店结业前，每个星期来捧场一次。

食客陈可风（40岁，自由业者）也提到，位于附近的平平标价老字号杂货店才刚歇业，如今连这家咖啡店也要关， 为接连消失的老字号感到难过。

完整报道，请翻阅2023年5月19日的《新明日报》。