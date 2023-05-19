李显龙总理：抓住非洲商机开拓新天地

非洲大陆幅员辽阔、情况复杂，一些国家面对许多问题，也有一些展现了潜力。但就算是情况复杂的一些国家，如果人们知道找谁搭档，以及可以进军哪一些领域，仍然可以找到商机。

李显龙总理星期四（5月18日）晚上结束为期六天的非洲之行。他在回国前接受随团新加坡媒体的访问时，总结这次出访的收获。他说，新加坡和非洲的关系虽然仍然处于起步阶段，但我国与过去经常接触的区域邻国和发达经济体保持发展之余，也应该开辟新的天地。

李总理今年4月在国会参加政府施政方针辩论时也曾提醒，在面对极大的外部挑战之际，新加坡的生存取决于同世界各国贸易往来的能力，以及如何为他人创造价值，因此所采取的战略是加倍努力、保持开放，以及与世界联系，继续成为一个能发挥作用的国际城市和枢纽。

他在总结访问中分析，非洲人口庞大、年轻且有活力，但市场也具有风险。新加坡必须了解非洲各个国家不同的情况，清楚哪一些国家比较具有潜能，哪一些有比较完善的政治体系和比较稳定的社会制度，适合新加坡企业到那里投资。

李总理一年访三非洲国家 “加强政府间和经济接触”

去年6月，李总理曾到卢旺达访问。这一次出访南非和肯尼亚，意味着他在一年的时间内访问三个非洲国家。这和过去新加坡与非洲国家接触不太多的情况有所不同。

李总理在回答《联合早报》记者提问时解释，卢旺达是个治理得比较成功的小国，有决心要把国家振兴起来，也认为新加坡有他们可以借鉴的地方；而新加坡也觉得卢旺达有合作的潜能，所以他就趁着共和联邦首脑会议去年在卢旺达举行时，进行了双边访问。

李总理今年决定再一次到非洲，访问肯尼亚和南非，因为新加坡视他们为非洲其中两个最重要的国家，希望能够增加接触。在与当地政府交流之外，随总理出访的商务代表团也可以借机同当地的商业伙伴接触。

李总理说：“他们当中有一些已经在非洲活动，一些则在寻找商机。我希望它们能朝正面的结果发展。”

在谈到经商环境时，李总理指出，当地的经济和企业具备活力与能量，所遇到的人也态度诚恳，期待同新加坡进一步发展关系。

至于肯尼亚总统鲁托早前在联合记者会上宣布让双边投资协议立即生效，以及承诺尽快落实避免双重课税协定，李总理重申，双边投资协议生效意味着新加坡企业到肯尼亚投资，以及肯尼亚企业进军新加坡的时候，皆可以获得更好的保障，让人们具备投资的信心。

他说：“我们正在继续推动关系朝着正确方向发展，每一次出访都能让人们耐心地向前再迈进一步。我们希望为本地企业创造更有利的条件，并消除一些门槛。”

避免双重课税协议则让商家获得更优惠的税务待遇，但当中涉及的问题比较复杂。李总理说，目前双方高层都关注此事，他希望问题能够很快解决。

他也说，新加坡同其他一些非洲国家也有谈判类似的协议，但还没有获得落实，政府会继续努力推动。