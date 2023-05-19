建屋局推出新网站 方便公众查询附近经济餐

建屋发展局咖啡店租户已经陆续推出经济餐，公众如今可上网搜索住家附近的较便宜餐食，如3元3角的菜饭和1元的咖啡乌。

建屋局和政府科技局星期五（19日）推出新网站，公众只须输入邮编，就能查寻所在位置附近，哪家咖啡店提供经济餐选项。

当局自2018年开始以“价格与素质准则”（Price-Quality Method，简称PQM）评估咖啡店投标者，规定咖啡店里须有至少六个摊位提供不同经济餐食和饮料选项，分别是：两菜一肉杂菜饭、鸡饭、鱼圆面、马来卤面，以及咖啡乌和茶乌。这些餐食的平均售价介于3元至3元5角，饮料的平均售价则介于1元至1元1角5分。

网站目前涵盖40家咖啡店

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖星期五到盛港西的大食汇咖啡店参观时介绍，新网站目前涵盖约40家咖啡店。至今，全国有72家咖啡店提供经济餐；到2026年，将有374家加入，网站也会随之更新。“在大家都非常关注生活费的当下，我们希望这项举措能扩大消费者的选项，尤其是在组屋区。”

为了方便公众使用，网站也提供华文、马来文和淡米尔文选项。

经营面食摊的张辉说，售卖3元5角的鱼圆肉脞面经济餐已有三年多，每天可卖上100多碗，是最受欢迎的选项之一，顾客以年长者和上班族为主。

现在市面上一碗面平均售价4元5角，张辉的经济鱼圆肉脞面三年不涨价，他坦言如今通货膨胀压力大，一碗面利润很低，甚至还会亏一些。但他说，提供经济餐不仅回馈食客，也有助吸引更多顾客。“有时他们带家人一起来吃，会多点一些别的选项，能带动我们的生意。”

菜饭摊位两菜一肉经济餐售价为3元3角，主管巫振东说，须好好管控成本，并薄利多销。

为协助咖啡店经营者和摊主过渡，开始提供经济餐食和饮料的一年里，建屋局将给予5％的租金折扣。经济餐计划只涵盖建屋局出租的咖啡店，另外402家私人咖啡店不包括在内。

沈颖说：“推广经济餐饮是一件必须要做，但不太容易的事情。我们会和业者紧密合作，继续累积经验。根据顾客和业者的反应，我们会探讨如何进一步完善计划。”

食客：经济餐价格实惠 但分量选择较少

家庭主妇丽莎（Liza，41岁）的母亲住在盛港西，每当她去探望母亲时，也会顺道带着两岁到八岁的三个孩子到盛港西的大食汇咖啡店里吃经济餐。

在接受媒体采访的时候，丽莎与三个孩子刚刚吃了一盘烩饭和一盘炒饭，总共花费8元5角，其中烩饭属于3元5角的经济餐。她说，“经济餐非常实惠，整盘食物我还能和我的孩子分享，在其他咖啡店可能要花上六七元。

在向建屋发展局承租的咖啡店里，一些摊贩须提供经济餐的选择，好让食客能够以更便宜的价格享用三餐。如今，建屋局和政府科技局推出新网站，人们一上网就能查找哪些咖啡店提供经济餐，更加便利。

以盛港西的大食汇咖啡店为例，大部分食客是附近居民或工作场地临近的打工族，对他们而言，设置经济餐是惠民的措施。

李育森（30岁，装修工人）指出，经济餐分量可能会少一点。不过，因为咖啡店离工作地方比较近，而且经济餐价格便宜，所以李育森还是会选择购买。

谢家惠（53岁，收银员）觉得经济餐的选择有限，为了能够吃自己喜欢的，她还是会选择买非经济餐的食物。她还指出，有些大食汇咖啡店的非经济餐比其他地方的便宜。

被问及是否会用网站寻找售卖其他经济餐的咖啡店地址，谢家惠迟疑地说，她不会上网。丽莎认为，有了网站会更加方便，下次想吃经济餐的时候，就能随时随地查看。