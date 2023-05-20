文物局文化遗产计划2.0 增强国民文化身份认同

国家文物局推出新加坡文化遗产计划2.0，将选出更多值得申请非物质文化遗产的项目，发展本地设计品收藏展，扩充记录当代生活的馆藏，同时加强社区与年轻人的参与，以进一步强化国民的文化与身份认同，从而弘扬与保留我国的多元文化遗产。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期五（5月19日）在土生文化馆宣布推出新加坡文化遗产计划2.0（Our SG Heritage Plan 2.0）。

更新版的文化遗产计划将在接下来五年内，着重于提升身份认同、社区参与、文化遗产产业发展与科技创新四个方面。

文物局指出，文化遗产是新加坡软实力的一部分，目前仍有很大的开发潜力。

为了更好地展现新加坡故事，凸显本土和世界的联系，不断更新并扩大馆藏至关重要。此外，数码化转型和创新的体验方式对于文化遗产产业发展也尤为重要。

为了制定更新版的文化遗产计划，文物局咨询了650名专家、学者、青年及文化遗产业界利益相关者，并向公众收集了超过7万2000个意见与反馈。

文物局最新的调查显示，92%的受访者认为所有新加坡人应该了解自身历史与文化遗产，86%的人认为更好地了解与欣赏新加坡的文化遗产，能够增强国家归属感。

唐振辉说：“身份认同对于一个国家、一个民族的未来至关重要。它可以加强我们的新加坡意识，通过共同的经历、价值观和实践建立联结。”

文物局将开展系列收藏展 关注本土设计师及作品

他说，接下来文物局将开展一系列凸显设计文化意义的收藏展，关注本土设计师和他们的作品，使人们对于新加坡身份的独特性有更深层的理解。

在社区参与方面，文物局将陆续推行文化遗产新启点（Heritage Activation Node）和青年遗产蓝图（Youth Heritage Blueprint）两项计划。

今年7月到12月，由31人组成的青年小组将通过网络调查和小组讨论，收集青年对现有的博物馆活动和文化遗产的看法和态度，也征询他们对于未来蓝图的建议。

网络调查和小组讨论主要会围绕博物馆的导览与活动、实体触点与数码内容、参与度和合作方等。

青年小组会在明年上半年根据收到的建议与反馈，拟定青年遗产蓝图。青年小组成员之一王凯彬（19岁）说，他们希望通过调查和讨论，初步判断年轻人对文化遗产的了解程度、对文化遗产感兴趣的人群比例，以及他们最感兴趣的文化遗产。

国家文物局局长章慧霓说，过去五年里，新加坡文化遗产与博物馆都有很大的发展，越来越多的人认识到文化遗产的重要价值，并进行更广泛、更深入的了解。并且，随着数码化的发展，虚拟旅游、线上展览和数字收藏等也走进大众的生活。因此，新加坡也应利用技术与创新，适应新的趋势和需求。

为庆祝推出文化遗产计划2.0和文物局成立30周年，文物局将推出一系列导览活动。文物局将在5月20、21、27和28日的两个周末，举行名为“从2023到1887：博物馆之旅”的导览活动，带领公众从翻新后的土生文化馆游览至历史最悠久的国家博物馆，进行一场文化遗产之旅。