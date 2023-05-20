赛默飞世尔科技本地开设 无菌药物灌封设施开幕

赛默飞世尔科技公司在本地开设新的无菌药物灌封设施，满足亚太市场对药物的需求，同时扩大和加速我国对关键药物的研究以及疫苗的开发和生产。

新的无菌药物灌封设施位于裕群圈（Joo Koon Circle）一带，厂内设有高速、全自动的小分子和大分子无菌灌封生产线。制药过程中，灌装（fill-finish）是最终生产疫苗和药物供消费者使用的关键步骤。

在新加坡经济发展局（EDB）的协助下，高科技仪器公司赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）的良好生产规范（Current Good Manufacture Practices，CGMP）设施将会进行端到端、全程无菌且快速的疫苗生产和制造服务，加强我国的疫苗供应链。CGMP是动态药品生产规范，确保药品在生产和物流的每个环节都有认证。

赛默飞世尔星期五（5月19日）为新的无菌药物灌封设施举办开幕剪彩仪式，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰担任主宾。

王瑞杰致辞时说，2019年冠病病毒大流行加深了我们对生物制药业的认识。若是没有充足的疫苗和药物供应，我国将会面对更高的死亡率及更严重的经济衰退。疫情期间，人们目睹各国在制造、贸易和物流中断的情况下，争先恐后地要确保疫苗的供应充足，因此，我国更需要建立和维护药物供应链的韧性。

在新加坡实现 疫苗和药物端到端生产

”另外，生物制药业也是解决人口老龄化挑战的关键，我国对于新型治疗的需求在不断增长。因此，赛默飞世尔的新设施意义重大，这将使疫苗和药物的端到端生产在新加坡实现，有利于我国以及亚太地区应对未来的健康危机。“

赛默飞世尔科技执行副总裁兼首席运营官拉加德（Michel Lagarde）说，这个新的基地是赛默飞世尔无菌灌装在全球业务的重要延伸。随着新设施的成立，公司将比以往任何时候都更有准备，并且能更快地将疫苗和药物交付给病人以及满足客户的需求。

赛默飞世尔科技指出，新设施是新加坡在防范流行病方面的重要里程碑，标志我国迅速发展成为亚太地区的生物医学中心。此外，政府的这项战略投资也为该公司目前已有的客户体验中心，以及生物工艺设计中心补充和加强了创新研发能力。

赛默飞世尔的客户体验中心拥有超过250种产品，涵盖分子生物学、基因分析和测序、细胞治疗等不同领域，为亚洲提供了广泛的产品组合。生物工艺设计中心则提供生物加工方面的专业知识，支持科学家和工程师加速生物工艺的开发。