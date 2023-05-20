女佣爱赌万字票 预支薪水还借阿窿

疑女佣爱赌万字票，不仅向雇主借钱及预支薪水多达5400元，还用雇主资料借阿窿。

读者陈碧华（61岁，家庭主妇）告诉《新明日报》，她与家人于2018年5月，聘请了一名印尼女佣苏米拉（39岁）照顾年迈父母。

“父母的生活起居由女佣照顾，薪水则由小弟负责支付。一开始，女佣很乖、也很细心，深得我们信任与喜爱。”

岂料，苏米拉从今年初开始，频向雇主借钱以及预支薪水。

陈碧华说：“她常以印尼的家人需要钱为由，希望预支薪水，有时候甚至还会哭。我们觉得她做了近5年，平时也很乖，便心软答应她。”

陈碧华的弟弟陈文发（54岁，建筑维修工程师）透露说，女佣以女儿要上大学需要钱，姐姐要动手术为理由，前后预支了5400元。

“父亲中风卧床，母亲听力不好又轻微失智。我本来以为，只要对女佣好，她就可以好好照顾我的父母，没想到……”

直到上星期四（5月11日），阿窿找上门，女佣才坦白一切。

“苏米拉突然打电话道歉，说她之前撒了谎，其实自己向阿窿借了钱，后来没钱还。”

为此，陈碧华与家人决定报警，并将女佣遣送回国。

“苏米拉走后，我们清理物品时，竟发现她之前购买的万字票票根，数量不少，有的还中奖，奖金有15元、830元，甚至1250元不等。”

警方受询时证实接获报案，案件在调查中。

完整报道，请翻阅2023年5月20日的《新明日报》。