遭货车撞飞 单亲妈脑震荡

飞来横祸！单亲妈妈买早餐时被货车撞飞，导致多处淤伤和撕裂伤，也蒙受脑震荡。

《新明日报》之前报道，车祸发生在4月18日早上7时许，地点是布业中心（Textile Center）外。

一名50岁送货司机撞飞路边的女子后，又撞倒路边告示牌。司机事发躺在路边，因涉嫌吸毒后开车，以及涉嫌毒品有关罪行被捕。

被撞飞的伤者是张女士（33岁，花店员工），她近来现身说法，向STOMP揭露车祸后的生活大受影响。

《新明日报》记者联系上张女士，她受访时透露，她是一名单亲妈妈，育有1岁的宝宝。

事发当天，她准备搭巴士上班，先到便利店买早餐。

“进便利店之前，我感到不安，抬头一看，就发现一辆白色货车朝我开来。”

她说，司机开得很快，突然间冒出来，没有鸣笛。

“我尝试闪躲，但还是被撞飞。那一瞬间，我头脑一片空白，下一秒，我的头部流血，身体也剧痛，完全无法自己站起来或是移动。”

张女士指出，当时饱受惊吓，染血坐在原地，也尝试拨电给救护车。

“司机突然从货车下来，语无伦次，话都说不清楚，也没有帮我。”

事后，有两名好心骑士来帮忙，为张女士止血。

“周围的人也尝试和司机说话，但他只躺在走道上。”

张女士随后被送往莱佛士医院。

“医生说，除了身上多处淤伤、头部和耳朵的裂伤外，我也有脑震荡，颈椎和腰椎有两处撕裂，左膝韧带也撕裂。”

完整报道，请翻阅2023年5月20日的《新明日报》。