哈莉玛总统对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦进行国事访问

哈萨克斯坦是中亚最大的国家和经济体；乌兹别克斯坦则是中亚人口最多的国家，有着丰富的历史和文化。哈莉玛总统应两国总统之邀，星期天（5月21日）起访问两国五天，是新加坡首位访问中亚的国家元首。

根据外交部文告，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）邀请哈莉玛总统前往两国进行国事访问。两人也都会为哈莉玛举行欢迎仪式，并设午宴款待。

在哈萨克斯坦，总理阿里汗·斯马伊洛夫（Alikhan Smailov）会为哈莉玛设晚宴，哈莉玛也会在新加坡—哈萨克斯坦商务论坛上，同新哈的商界领袖会面。她还将参观阿斯塔纳国际金融中心，以及纳扎尔巴耶夫（Nazarbayev）大学。

我国与哈萨克斯坦庆祝建交30周年

我国今年与哈萨克斯坦庆祝建交30周年，哈萨克斯坦是新加坡在中亚最大的贸易伙伴。 2022年，新哈双边货物贸易总额为4.1亿新元。新哈的合作广泛多元，不仅有不少哈萨克斯坦官员到新加坡接受培训，纳扎尔巴耶夫大学的公共政策研究院多年来也同我国李光耀公共政策学院合作，让两地学生交流。

此外，为进一步巩固两国的经济联系，新哈也在《欧亚经济联盟—新加坡自贸协定》（Eurasian Economic Union-Singapore Free Trade Agreement）框架下，洽谈双边服务和投资协议，以放宽在多方面的监管，包括司法、会计、建筑、城市规划和资讯科技，同时确保彼此的企业投资享有与当地人一样的待遇。

新乌去年双边货物贸易额为830万新元

在乌兹别克斯坦，哈莉玛同样会出席新加坡—乌兹别克斯坦商务论坛，并与新乌的商界领袖会面。她也会参观当地的公关行政学院，并续程前往撒马尔罕这个古代丝绸之路连通亚欧大陆的必经之路。

撒马尔罕州长图尔季默夫将设午餐招待哈莉玛。

新加坡和乌兹别克斯坦之间的双边货物贸易额在2022年为830万新元。今年较早时，新乌签署了贸易和经济合作谅解备忘录，以促进双边经济交流，并且在具共同利益的领域开展合作，例如食品安全、教育服务、物流、城市规划，以及技术和数码化。

新加坡企业发展局受询时说，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦处于亚欧大陆中心的战略位置，这使它们成为连接欧亚的重要物流节点。在过去几年经历市场改革之后，这两个市场都在逐步向外国投资开放，并确保基础设施更现代化。

“它们还致力于大力投资基础设施开发，包括采用可持续和智能解决方案。这为能提出城市解决方案的公司提供良机，尤其是在绿色、节能和智慧城市发展方面。”

目前，有30多家新加坡公司在哈萨克斯坦开展业务，乌兹别克斯坦则有20多家。

此次陪同哈莉玛访问中亚的包括她的夫婿穆罕默德、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、宏茂桥集选区国会议员颜添宝、麦波申区议员陈佩玲，以及总统办公室、外交部、贸工部和企发局的官员。

哈莉玛出访期间，总统顾问理事会主席张赞成将代行总统职务。