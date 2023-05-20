涉非法雇佣行为 27人被人力部逮捕

有犯罪团伙设空壳公司，招聘本地人充当“幽灵员工”，并为他们缴付公积金，以取得外籍雇员配额，非法引进290名客工。最终，27名来自同一团伙的嫌犯，因涉及非法雇佣行为，被人力部逮捕。

人力部星期六（5月20日）发文告说，当局在本月16日和17日一连两天在全岛展开执法行动，突击19个包括食品摊位、住家及办公室在内的场所，逮捕27人，充公80个数码器材，如手提电脑、手机、存储设备及付款记录。

对27名嫌犯的调查还在进行中，目前尚不清楚涉及多少名新加坡籍员工和多少家公司。

通过幽灵员工人头 取得外籍员工配额

根据文告，违法者的作案手法，是为名义上受雇于公司的新加坡公民缴交公积金，但实际上他们并非公司员工。此举旨在通过幽灵员工的人头，取得可聘请外籍员工的配额。涉案公司取得配额后，通过虚假声明申请引进外籍员工，客工之后会用非法手段取得的工作证件，来新工作。

人力部外籍劳工管理监察处长张丽莲说，人力部严正看待这类非法行为，并会逮捕和提控违法者。

人力部提醒，雇佣外来人力法令规定，所有雇主和申请者在提交工作证件申请时，要据实申报。做出虚假声明属于严重罪行，一旦罪名成立，可罚款最高2万元或监禁最长两年，或两者兼施。 违规雇主也会被禁止雇用外籍员工，工作证件申请者也可被提控，及永久禁止在新加坡工作。

雇主如果聘请非法就业的外国人，每项控状若罪名成立，可面对不超过3万元罚款，监禁最长12个月，或两者兼施。若被定罪，他们也不能请外籍员工。

在没有合法证件的情况下就业的外国人，也可能面对最高2万元罚款、坐牢不超过两年，或两者兼施。若罪名成立，他们也永不得来新加坡工作。

公众若察觉有可疑雇佣行为，可拨电6438 5122或电邮mom_fmmd@mom.gov.sg通报，所提供资料将被保密。

人力中介：通过“幽灵员工”获聘请客工配额是公开秘密

一名有近15年人力中介经验的中介说，雇主通过“幽灵员工”取得聘请客工配额，已是公开秘密，特别是那些亟需客工的行业，例如建筑业和海事业。但他指一般是个别雇主请认识的亲朋戚友帮忙，公司有正常业务，人力部文告提及的空壳公司情况较为少见。

一名不愿具名的雇主认为，犯罪团伙成员落网，可能是俗称人头的幽灵员工没有如期拿到公积金而去举报，才揭发这类欺诈行为。 这些新加坡公民或永久居民在“借出”名字前，会和需要外籍雇员配额的公司谈妥，每月要获得多少公积金。例如公司可能承诺以每月最低薪金门槛1400元为准，为人头缴付37%的公积金，即500多元。这些人头通常也只有公积金“进账”，没有现金入口袋。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳去年11月在国会披露，人力部从2015年至2021年，每年平均接到660起关于“幽灵员工”的举报，被处以行政罚款的雇主每年平均有11人。罚金数额介于1250元至20万元不等，中位数为1万5000元。