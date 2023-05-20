首届城市阅读节办讲座 带公众“听”书看世界

近年来，播客、有声书兴起，不少年轻人习惯于通过音频的方式了解和吸收资讯。首届城市阅读节将举办一场讲座，向公众介绍本地的播客与有声书资源。

《联合早报》音频主任黄子琛受访时说，音频涵盖的范围很广，早报目前在发展的部分主要是播客，在早报正式成立播客组之前，就已经在制作播客的内容了。

除了公众较为熟悉的“老总Group Chat”和“理财万事通”播客，《联合早报》去年还新推出了每周更新的时事播客“东谈西论”与文学播客“开卷”，此外还有“财政预算案”“三言两语”等播客内容。

黄子琛说，播客不能完全被视为是电台的延伸，二者有很大的不同。“播客内容不受时间以及电台节目类别的限制，有比较大的发挥空间。播客的时间偏长，可以为听众提供一个更加详细、深入的报道，这一点和报纸是相似的。”

他说，电台依照时间表播放内容，而播客听众则可以随时随地选择自己想要听的主题和内容。听众可能会在开车时通过电台听新闻、听路况，在闲暇时听播客的对谈、故事等等。因此二者在制作上的考量有所不同。

“2022中文播客新观察”数据显示，播客受众的平均年龄为30.2岁，22岁至35岁人群为播客核心用户，占比高达73.9%。播客受众整体学历较高，硕士及以上学历占40.0%，本科50.5%。

黄子琛说，城市、年轻、高学历是中国播客受众的关键词，这与新加坡的市场基本一致。播客受众要比报纸读者年轻，因此制作播客的时候，针对的对象主要是二三十岁的听众。

国家图书馆推出两个免费电子书手机应用

国家图书馆近年来也推出了Libby和HyRead两个免费的电子书手机应用，拥有播放有声书的辅助功能。

国家图书管理局高级图书馆员杨钦力说，人们阅读的方式不再只是通过纸质的书，也有电子书和有声书，因此图书馆也要与时并进，提供相应的服务以满足社会的需求。

“此时有声胜无声？谈音频、有声书的崛起”讲座将于6月3日（星期六）在牛车水图书馆举行。届时，黄子琛和杨钦力将在讲座中示范如何下载并搜索相关的电子资源。

讲座详情可浏览https://go.cityreading.sg/podcastnaudiobooks。

拥有37年历史的新加坡书展今年更名为城市阅读节，改变以往在一个定点主办书展和讲座的方式，把焦点集中在推广阅读，以更灵活的形式与国家图书馆、滨海艺术中心等伙伴合作，呈献多场精彩讲座与活动。

早报文学节暨城市阅读节（5月26日至6月3日）所有活动免费，但须通过网站报名，公众可点击链接，了解更多详情。