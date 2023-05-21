比达达利逾七成组屋竣工

冠病疫情导致工程延误，但比达达利住宅区有6418个组屋单位已竣工，占总数逾七成。剩余2454个单位最迟在2025年完工。

比达达利（Bidadari）住宅区位于成熟市镇大巴窑范围，涵盖12个预购组屋项目共8872个单位，在2015年11月首次开放申购。

和其他疫情期间兴建的项目一样，比达达利也出现工程延误。国家发展部长李智陞星期天（5月21日）上午视察比达达利兀里区（Woodleigh District）预购组屋项目Woodleigh Glen时说，建屋发展局和承包商过去几年努力赶进度，以尽快将单位交付屋主，比达达利如今逾七成单位已竣工。

兀里区是比达达利四个分区中，首个建成所有单位的分区。截至4月30日，在兀里区2294个已预定组屋单位中，逾九成或2091个单位的买家已领取钥匙。

兀里区由三个项目Woodleigh Glen、Woodleigh Hillside和Woodleigh Village组成，共有2685个单位，包括312个租赁组屋单位。

三个项目都在2020年以前动工，但受疫情延误，在去年9月至今年3月竣工。Woodleigh Glen延误约11个月，去年9月完工。

Woodleigh Glen居民谢建隆（30岁，人力资源执行员）和李微娜（30岁，银行执行员）育有四岁和两岁的女儿。2020年，他们通过剩余组屋销售活动申购到这项目的四房式组屋，原以为隔年就能领取钥匙，没料到工程延误，去年12月才迁入新居。

谢建隆说，延误造成一些不便，他们要暂住在母亲的义顺四房式组屋，一家四口加上母亲、外婆和女佣共七人，相当拥挤。

新居民希望增建托儿所和小学

迁入新居几个月，夫妻俩对新家设计和附近设施相当满意，但希望当局能增建托儿所和小学。谢建隆说，女儿目前去的托儿所在波东巴西。“我们都要工作，女佣一个人要接送两个孩子上学，要搭地铁又要过马路，我们比较担心。”

建屋局近10年前规划和设计比达达利时，与国家公园局合作，咨询自然协会和自然爱好者，确保尽量保留绿植。

Woodleigh Glen和Woodleigh Hillside这两个项目之间，因此保留了占地一公顷的小丘（hillock），作为虎纹伯劳（Tiger Shrike）和北灰鹟（Asian Brown Flycatcher）等这些候鸟在东亚—澳大利西亚迁飞区（East Asian–Australasian Flyway）的中转站。10月至4月是这些候鸟的迁徙季。

公园局也兴建一座宽19米的桥，连接山丘和对面的比达达利公园。这些绿色设施预计在今年晚些时候开放。

Woodleigh Glen和Woodleigh Hillside这两个项目之间，保留了占地一公顷的小丘。公园局也兴建一座宽19米的桥，连接山丘和对面的比达达利公园。（谢智扬摄）

李智陞星期天也宣布，今年第二轮预购组屋销售活动将在本月30日展开，有五个项目约5500个组屋单位供申购。

本轮活动将推出一个黄金地段组屋项目，位于加冷黄埔，等候时间是四年。项目介于小印度地铁站和花拉公园地铁站之间，提供570个三房式和四房式单位。

另四个项目近5000个单位的等候时间是三年多。四个项目中有两个位于登加，另两个位于勿洛和实龙岗这两个成熟市镇。

勿洛是时隔七年推出预购组屋，实龙岗则是时隔九年。两个成熟市镇项目此次都少有地提供五房式单位，相信会受到买家欢迎。

李智陞说，过去几轮销售活动中，预购组屋申购率已开始稳定。当局预期人们会对5月销售活动很感兴趣，尤其是对那些好几年没推出预购组屋的地点，申购率预计上升。

他说：“随着我们继续推出新组屋、继续稳定整个房地产市场，我们会密切留意申购率。”