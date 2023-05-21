东运会上摇旗呐喊 志愿者展现别样风采

电视机前的观众为场上的运动健儿加油，在看台上呐喊的现场观众又是另一道美丽的风景。新加坡运动员在水球、钩球和篮球比赛中竭尽全力征战时，“尼拉团队”（Team Nila）为他们的进球声嘶力竭地欢呼。

柬埔寨东南亚运动会已在5月17日落下帷幕，对运动员和志愿者来说，这都是一个难忘的体验。在男子水球项目进行循环赛的时候，看台上近200名支持者中的其中一人已76岁，但岁月没有阻挠她对运动赛事的热情。

这位婆婆级志愿者吴庆珠和妈妈级志愿者许玉珠（50岁）一起到柬埔寨看比赛，为运动员喝彩。年龄差距颇大的两人在本地的体育赛事当志愿者时结识，并变得熟悉，后来决定一起结伴去柬埔寨。

吴庆珠首次投入志愿者活动是在2015年，被问及参与初衷，她说：“我喜欢认识年轻人，也喜欢和不同年龄层的人做朋友，并学习新东西。

“和他们在一起让我感觉更加开心和年轻，通过这些志愿者活动，我们变成了好朋友，一起旅游，一起见面吃饭，我真的很喜欢当志愿者。”

这并不是尼拉团队第一次举办这样的活动，在2017年吉隆坡东运会和亚细安残疾人运动会、2019年菲律宾东运会，以及今年的东运会和亚细安残疾运动会上，他们都曾组织这样的海外助威活动。

许玉珠说：“我在2017年有很棒的体验，这让我决定，今年要继续为新加坡团队加油欢呼。让我最难忘的是我们的凝聚力，我们的宗旨是勇气、热忱和友谊。”

今年的柬埔寨东运会的尼拉团队大约有200人参与，他们在本月11日和12日分四批抵达金边，一共乘搭五辆巴士去支持游泳、男子和女子水球、女子篮球和男子钩球的赛事。