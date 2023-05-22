马国木瓜缺货价格翻倍 果商：有钱也拿不到货

近日高温天气持续，木瓜、西瓜和龙珠果等进口水果产量受挫，受访本地果商透露，尤其是来自马来西亚的木瓜数量一度少到“有钱也拿不到货”，目前进口价和零售价也至少上涨一倍。

马来西亚最近经历高温少雨天气，下来还可能出现40度以上的高温。

炎热的天气导致马国一些水果的产量减少，出口到我国后，价格也相应涨高。文庆水果店祥泉生果的林姓员工告诉《新明日报》，由于天气炎热，马国进口的一些水果有的量少、有的价高。“比如木瓜，之前每公斤卖1元，现在2元到3元，涨了至少一倍。”

他也说，黄梨和龙珠果的数量减少，进口价也起了一两成，零售价的涨幅也相似。

在宏茂桥开水果店10年的陈汉新（42岁），约三年前迁至文庆。他卖的水果大多进口自马国。他告诉《新明日报》，木瓜等水果的产量两个月前开始减少。“每年6月至8月的榴梿大季一来，木瓜相对会减少。”他店里木瓜的售价从每公斤2元5角增至3元。

位于大巴窑中心的Ace Fruits，目前的马国木瓜处于缺货状态。股东周礼杰（30岁）告诉《新明日报》，约两个月前开始，木瓜就缺货，经常“有钱都拿不到货”。“我家人在柔佛州种植木瓜树，之前水灾淹死了约70%的木瓜树。”

完整报道，请翻阅2023年5月22日的《新明日报》。