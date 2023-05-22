发起捐书运动支持尼泊尔

小学生林倩绮在基层组织的支持下，一两个多月前如愿地开展捐书运动，在经禧民众俱乐部设箱子，让民众捐赠二手书。她与母亲定期到民众俱乐部取书，把书本送交给社企Books Beyond Borders。

小学生林倩绮得知有社会企业通过二手书，支持尼泊尔的教育事业后，也想帮助当地的儿童，在邻里发起捐书运动。

为了实现助人的想法，林倩绮（12岁，莱佛士女子小学）特地写了“计划书”，趁今年初领取教育储蓄（Edusave）奖项时，向颁奖的国会议员陈圣辉反映这个计划。在基层组织的支持下，她一两个多月前如愿地开展捐书运动，在经禧民众俱乐部设箱子，让民众捐赠二手书，直到6月30日。她与母亲定期到民众俱乐部取书，把书本送交给社企Books Beyond Borders，不限于儿童书。

《联合早报》记者遇到林倩绮时，她正在摩绵—经禧区的社区活动推广捐书活动。她说：“我第一次把收集的书送给Books Beyond Borders时，差不多有100本，知道能让有需要的儿童有学习机会，我觉得很有满足感。”

这并不是林倩绮第一次从事志愿工作。她与母亲今年也开始到宏茂桥太和观医院当义工。

询及是否受到母亲影响，林倩绮不假思索地笑说：“是妈妈被我影响。”原来，她自己上网找到Giving.sg网站后，发现网站列有不少志愿工作，决定报名参加。母亲陪她到太和观医院与年长者进行活动。由于她今年得准备小六会考，有时因课后活动无法抽空，母亲会独自下去帮忙。

在林倩绮身旁的母亲甘丽虹（53岁）说，女儿很有想法，想做的事会主动提议。有一次，林倩绮发现一些年长者无法参加集体活动，就向院方建议到病房探访，向他们示范折纸艺术。她希望，有一天能为年长者表演她热爱的舞蹈。

今年是备考年，但这不影响这位小书迷培养嗜好。她喜欢有关生活和校园的故事书，也爱看《又是这一班》等本地创作。林倩绮认为，阅读为她打下好的双语基础。“阅读让我学习新词语，也让我有更多的写作点子。”