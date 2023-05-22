首次确诊冠病 李显龙总理：大致感觉良好

刚结束非洲访问的李显龙总理星期一（5月22日）确诊冠病，这是他首次确诊。

李总理星期一在脸书贴文透露，他是在上午检测出阳性结果，目前大致上感觉良好，但医生劝他自行隔离，直至不再出现症状。他刚于5月14日至19日到南非和肯尼亚进行正式访问。

医生也为现年71岁的李总理开了冠病口服药Paxlovid。这是美国制药公司辉瑞研发的抗病毒药物，适用于年长和其他高风险冠病患者。

李总理说，他最近一次接种冠病疫苗追加剂是在去年11月。他吁请大家定期接种，降低出现严重症状的风险。

他说：“新加坡如今已将冠病视为地方流行病，我们须继续保持安全健康。”

我国在今年2月将疾病暴发应对系统（DORSCON）降至绿色警戒级别，随后在4月出现新一波疫情，当时每天约有4000人染疫。卫生部长王乙康5月在国会上指出，虽然疫情已趋缓，但接种疫苗仍是对抗病毒的重要防疫措施之一。

他也指出，年满60岁的年长者，在12个月内再次接种疫苗，维持最新接种状态的比率从今年初的58%，下降到50%。如果这个趋势持续，我国对病毒的抵御力就会随时间推移而减弱，意味着人们会更容易受感染。