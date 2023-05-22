称要堕胎讨医药费勒索情夫 女子判监19个月

已婚女子上交友应用认识已婚男子，与对方发生关系后声称怀孕，并以堕胎为名向对方索讨7万余元的“医药费”，之后又再勒索3万多元的保密费，还恐吓对方收不到钱就公开婚外情。

被告是36岁的希达雅，她面对欺骗和勒索等七项控状，星期一（5月22日）在国家法院承认其中一项，法官把余项纳入考量后，判她坐牢19个月。

根据案情，被告于2018年9月通过交友应用认识了39岁的已婚男子卡达菲，两人经过几次约会后，同月在没有采取避孕措施的情况下交欢。

2018年10月左右，被告将一张呈两条线的验孕棒照片发给男子，表示已怀孕。两人商量后同意把孩子打掉，费用由男子承担。

被告也称，“动完手术”后得接受一系列治疗调养，借此向男子索讨更多钱。

半年索讨逾10万元

2018年10月至2019年3月，被告前后32次，一共向男子索讨了7万1968元的“医药费”。被告其实没有看医生，而是把钱花在买衣服和到澳大利亚墨尔本旅游等开销上。

此外，2019年1月6日至4月15日，被告也多次向男子勒索共3万9487元，并恐吓对方若不给钱，就会联系他的亲属，公开这段婚外情。

被告勒索最多的一次是在2019年3月27日，她用丈夫的电邮账号发电邮给男子，恐吓后者交出2万5000元。

男子接二连三被勒索后，2019年4月17日决定报警。根据法庭文件，后续调查已经无从证实被告是否真的怀孕。

控方认为，本案涉及的金额不小，被告的恐吓行为也属于严重罪行，希望法官判被告坐牢20个月。

被告的代表律师在求情时说，被告已归还5000元，希望法官从轻发落。