不满被拒换卧房 八旬翁54刀砍死老伴监15年

八旬老翁不满老伴不肯让他更换卧房，深夜持菜刀狂砍老妇54刀，他承认误杀相识将近70年的老妇，判坐牢15年。

高庭法官施奇恩星期一（5月22日）下判时指出，被告白建发（86岁）是蓄意犯案，他特地从厨房的多个刀子中挑选出最大把的菜刀，残忍且持续地攻击老妇，直至她不再出声才收手。而且，被告精神正常，清楚知道自己在做什么。

法官也说，被告为了一件小事对老妇不满，案发当晚越想越生气。他甚至以为老妇打算置他于死地，于是有了“你要我死，我也不让你活”的杀人动机，但老妇显然并没有杀害被告的意图。

这起命案发生于2019年9月1日凌晨3时30分，在大巴窑4巷第191座组屋的一个四房式单位内。老妇林细妹因全身刀伤流血过多而丧命，死时79岁。

根据控方所提呈的案情，被告与死者在1950年代相识，当时两人只有十多岁；约10年后，在船厂工作的被告开始与死者交往，但两人恋情遭母亲反对。两人从未正式结婚，但育有四个子女，目前年龄介于52岁至60岁。

由于被告脾气不好，与死者的关系越来越差，以致死者决定带大女儿搬离住所，与被告分开生活超过20年。直至孩子们长大和搬出去住后，两人才在2004年重新联络上，不愿一个人住的被告也要求与死者同住，死者同意但两人分房睡。

案发五天前，被告因觉得自己的房间灰尘太多，导致他身体不适，决定搬入另一个较大的卧房。当时死者告诉他，由于大儿子很快要回新加坡度假，到时候被告必须把房间腾出来给儿子。

案发当晚，被告问死者他能否继续睡在较大的卧房，死者拒绝。被告回房后越想越生气，去厨房取出一把菜刀，回到死者的卧房对她说：“你要我死，我也不让你活！”

被告致电小儿子 透露杀老伴并叫他报警

被告一手将死者按在床上，另一手举刀狂砍，直至死者不再出声，倒卧在地板上。当时卧房地板沾满鲜血，被告担心不慎滑倒，决定穿上袜子和球鞋。接着，被告拨电给小儿子，透露自己杀死他的母亲并叫他报警。

警员抵达现场后，被告向他们承认杀人并说：“我很高兴把她杀了，我差点儿就没成功杀她。”根据精神评估报告，被告案发时精神正常，没有患任何精神疾病。

验尸报告显示死者全身有54个刀伤，其中31刀砍在她的头部，一些伤口有骨折迹象，显示被告犯案时用的力道很大。

被告落网后原本被控谋杀罪，控方后来同意将控状减轻至误杀；案件在去年9月过堂时，被告临时在庭上表示不同意控方所提部分案情内容，以致认罪程序无法完成。案件展期至星期一，被告承认误杀罪名，可被判终身监禁或坐牢长达20年。

法官指出，尽管被告年事已高，但这一点无法让他为所犯下的恶毒罪行得到减刑。考虑到被告行凶残忍，但落网后配合调查等各种因素，法官决定判他坐牢15年。（部分人名译音）