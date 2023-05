新加坡哈萨克签署四协议和备忘录

哈莉玛总统和哈萨克斯坦总统托卡耶夫同双方代表团举行会谈,哈莉玛随后欢迎阿斯塔纳航空推出直飞新加坡的计划,以促进旅游和两国民间交流。

新加坡和中亚最大国家哈萨克斯坦签署两项协议和两项谅解备忘录,让30年来的邦交更上一层楼。最受瞩目的是哈萨克斯坦-新加坡企业服务和投资协议,一旦生效,两国企业进军彼此的服务领域将更便利,投资者也将获得更好的保护。

在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳进行国事访问的哈莉玛总统,星期一(5月22日)和哈国总统托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)在总统府Akorda(意为白色建筑)共同见证协议和备忘录的签署。

两人也同双方代表团举行会谈,哈莉玛随后欢迎阿斯塔纳航空推出直飞新加坡的计划,以促进旅游和两国民间交流。

服务和投资协议是《欧亚经济联盟-新加坡自贸协定》(Eurasian Economic Union-Singapore Free Trade Agreement)框架的一个主要组成部分,旨在放宽15个服务领域的监管,保障人员在17个领域的流动,同时保护投资者利益。

15个服务领域包括医疗专科、牙科、跨学科研究与实验发展、房地产管理咨询、室内设计、娱乐、殡葬和美发与美容。拥有至少五年专业经验的新加坡合格技术人员,可到哈萨克斯坦提供包括法律、会计与簿记、城市规划、管理咨询和维修等服务。

哈莉玛获颁友谊勋章

哈莉玛总统(左)获哈萨克斯坦总统托卡耶夫颁发友谊勋章,肯定她对加强新哈关系所做的贡献。(海峡时报)

托卡耶夫在总统府为哈莉玛举行欢迎仪式。哈莉玛在托卡耶夫的陪同下,检阅仪仗队。

总统官邸Akorda,是阿斯塔纳的重要地标之一,由哈国和国外顶尖建筑师组成的团队共同设计,团队在设计过程中以哈萨克民族元素为基础,引入东方及欧洲建筑风格。

哈莉玛也在Akorda获托卡耶夫颁发哈萨克斯坦一级友谊勋章(Order of Dostyk of the First Class),肯定她在加强新哈双边关系所做的贡献。

友谊勋章是哈国颁给政治领袖的国家级别勋章,已故建国总理李光耀2012年也曾获颁这个勋章。其他获颁勋章的政治人物包括土耳其总统埃尔多安、法国前总统奥朗德、联合国前秘书长潘基文和泰国公主诗琳通。

哈莉玛这次应邀访问哈国,是我国首位访问哈国和中亚的国家元首。她星期一早上也到卫国战士纪念碑献花,并与同行的代表团同托卡耶夫及他的领导团队在会议上交流。

期间,两位领导人重申新哈之间友好而长久的关系。双方欢迎高层级互访频繁,也一致认为两国在贸易投资、技能发展、能源、物流和供应链互联互通等诸多领域都有扩大合作的空间。

哈莉玛也邀请托卡耶夫来新加坡进行国事访问。

新加坡企业的26名代表也到阿斯塔纳出席商务论坛,他们还将与当地企业交换近20个备忘录。

哈莉玛为论坛致辞时说:“在全球环境日益复杂和充满挑战的大背景下,经济韧性和多元化日益重要。在这方面,新加坡继续物色并向新的合作伙伴和企业开放门户。同样的,哈萨克斯坦对全球公司来说,是一个有吸引力的目的地,我们有扩大经济伙伴关系的空间。”

她欢迎哈国企业到新加坡寻找商机,并以新加坡为枢纽,向生气勃勃的东南亚伸出触角。

哈国总理阿里汗·斯马伊洛夫(Alikhan Smailov)星期一为哈莉玛设晚宴。哈萨克斯坦是新加坡在中亚最大的贸易伙伴。 去年,新哈双边货物贸易总额为4.1亿新元。

哈莉玛总统发脸书贴文说,她与斯马伊洛夫针对双边合作与经济发展进行了广泛的讨论。她也欢迎斯马伊洛夫未来前来新加坡访问。

两协议与备忘录细节

新哈签署的两项协定和两项谅解备忘录是:

1. 哈萨克斯坦-新加坡企业服务和投资协议

放宽15个服务领域的监管,如医疗专科、牙科、跨学科研究与实验发展、房地产管理咨询、室内设计、娱乐、殡葬和美发与美容;让新加坡17个领域的合约服务供应商可到哈国提供服务,包括法律、会计、城市规划和管理咨询。

为进军哈国的新加坡投资者提供稳定和可预测的投资环境,包括非歧视性待遇、基于国际法的公平和公正待遇及防止非法征用。

代表双方签署这项协议的是我国人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生及哈国贸易和一体化部长朱曼哈林(Serik Zhumangarin)。

陈诗龙形容签署协议为“重要里程碑”,反映新哈日益增强的伙伴关系。“它凸显两国致力于为人民和企业创造新可能性。协议有利于新加坡公司进军哈萨克斯坦,这个可提供巨大机会的国家,也是企业进军相关区域的跳板。”

2. 新哈政府中亚五国能力建设合作谅解备忘录

这项谅解备忘录为中亚五国官员在公共行政、民航、环境、城市发展和贸易谈判等领域的能力建设联合试点项目,建立框架。

3. 阿斯塔纳国际金融中心和企发局之间的合作协议

双方将协助新加坡公司在哈萨克斯坦开展业务,并在公司居留申请、税收和注册等方面提供咨询服务。这样的伙伴关系旨在帮助新加坡公司确定它们可参与的哈国主要私人和公共项目,这将帮助有意进军哈国的新加坡公司进行投资。

4. 企发局与哈国贸易部属下贸易政策发展中心股份公司(QazTrade)的谅解备忘录

双方将推动信息双向交流,支持经贸考察等国际化活动。双方还将把两地企业和创新合作伙伴联系起来,并交流制定标准方面的经验和专业知识,以促进贸易流动。这将有助于新加坡公司识别和探索哈国商机。

企发局常务副局长(全球市场)陈纯金回答媒体询问时说:“我们与QazTrade新签署的谅解备忘录,以及与阿斯塔纳国际金融中心签署的合作协议,旨在促进更多双向合作,让更多新加坡公司通过城市解决方案、物流和创新领域,在哈萨克斯坦获得先发优势。”

他也说,中亚地区资源丰富、人口不断增长且年轻。新加坡公司可以提供创新的产品和服务,以满足两个市场不断增长的消费需求,并考虑加强运输和物流互联互通的伙伴关系。