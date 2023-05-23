“拇指家族”在三图书馆与孩童玩乐庆生

学前儿童刊物《小小拇指》庆祝创刊10周年，将从6月至8月间，在三家图书馆举行巡回展览。展览看点有小读者熟悉的“拇指家族”成员，如小拇指和妞妞等，还设有巨型蛋糕模型，孩童能在里头嬉戏，发掘各种趣味小活动，乐学华文。

“庆生”巡回展将于6月4日，在宏茂桥公共图书馆正式开幕，7月和8月会陆续在裕廊和榜鹅区域图书馆举行。展览设有互动体验式活动，让孩童沉浸在庆祝会氛围的当儿，也通过动画视频和多媒体游戏，了解《小小拇指》刊物内各个人物的性格和故事。

《小小拇指》由新报业媒体华文媒体集团出版，并获得李光耀双语基金赞助，每两周出版一次，免费分发给3万多名幼儿园一年级和二年级的学生。

展览的亮点之一是高2.5米的巨型蛋糕模型，顶部有象征10周年的数字“10”。蛋糕也附有声控感应器，当孩童靠近感应器并说出“生日快乐”时，模型上的“10”便会亮起。孩童也能通过探索巨型蛋糕和六个“拇指家族”人物模型，来发现不同的“任务”。在进行活动的过程中，孩童不仅可以学到华文字词，也能加深对颜色和数字的认识与理解。

巡回展的所有模型均由本地艺术慈善机构The Artground制作。机构的视觉艺术与合作外展经理叶嘉恩（33岁）指出，这次的设计主题围绕“生日庆典”，孩童除了能在三层的巨型蛋糕内玩乐，展览中的每一个“拇指家族”人物模型都有自己的互动元素，在靠近或触摸特定区域时，能触发“小惊喜”。团队在设计时，也特别参考了“拇指家族”人物的性格，并把性格元素纳入设计中。

叶嘉恩说：“团队希望通过展览模型的各种互动元素，激发孩童的好奇心，再通过语音和探索游戏参与《小小拇指》10周年的庆祝活动，边玩边学。”

《小小拇指》团队与职总优儿学府幼儿园的师生合作，推出《拇指歌》舞蹈教学视频，还有拇指姐姐和可爱的大拇指吉祥物一起出镜。（视频截图）

首次推出主题曲《拇指歌》

为纪念《小小拇指》创刊10周年的里程碑，编辑团队邀请专人创作了一首以“拇指家族”人物为主的《拇指歌》。团队也与职总优儿学府幼儿园的师生合作，在展览开幕仪式上进行歌曲的现场表演，同时也另外推出舞蹈教学视频。

职总优儿学府母语课程总监林美莲博士受访时指出，《小小拇指》多年来是旗下幼儿园华文课程的一部分，这次学前孩童能直接看到喜欢的刊物中的人物，配上朗朗上口的歌曲旋律，对学习内容的印象会更加深刻。

林美莲说：“我们很欢迎这种合作形式，因为我们平时利用《小小拇指》为学生讲解双语时事新闻，他们对刊物中的人物也有一定的熟悉度。现在多了一首主题曲，孩子们看到‘拇指家族’的成员就会觉得更亲切了。”

周末多场讲故事活动及亲子工作坊免费参加

除了好玩的模型装置以及琅琅上口的歌曲，长达三个月的巡回展也将在特定的周末举办多场免费的华语讲故事活动以及亲子工作坊。其中，讲故事活动将以观众参与式剧场的形式，带领孩童和家长一同参加“小拇指的生日会”，让参与者在这场好玩的派对中，重新发掘庆生的意义。

喜欢动手做手工的孩童，则可参与6月的“物中生偶”工作坊。工作坊由“五根手指计划”带领进行。团队成员来自学前教育和社会服务领域，他们将通过利用日常回收物品，进行升级再造，教导孩童制作出属于自己的玩偶。

此外，新跃社科大学学前华文教育学士课程的在籍学员，也将在7月和8月举办手工工作坊，带领孩童用超轻黏土等材料，做出“拇指家族”成员小拇指和妞妞，还能为小拇指设计生日蛋糕。手工工作坊免费开放，但家长须提前报名。

对于此次派出学员参与亲子工作坊活动，新跃社科大学学前华文教育学士课程，以及学前方向教育专业硕士课程主任陈如意副教授认为，这能更好地提升学员的工作教学。

陈如意说：“课程学员都是在职的学前教师，他们在故事讲述和做手工方面不乏经验；但同时，他们也是学生，参与这些活动可以加强他们的技能，还能更好地融入社区，跟各自学校以外的家长和孩子有更好的互动。”

想了解更多巡回展活动详情以及报名参加工作坊，可浏览https://event.sph.com.sg/TULJ-10。

小小拇指10周年庆祝会巡回展

宏茂桥公共图书馆

日期：6月3日至25日

裕廊区域图书馆

日期：7月3日至30日

榜鹅区域图书馆

日期：8月5日至25日